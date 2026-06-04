Talous
4.6.2026 05:40 ・ Päivitetty: 4.6.2026 05:40
Space X julkisti listaustoiveensa: ennätyssummat paukkuvat pörssissä
Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Keskiviikkona jätetyn viranomaisilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria.
Yhtiön markkina-arvo olisi sen jälkeen lähes 1,8 biljoonaa dollaria. Biljoona on tuhat miljardia.
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen mukaan SpaceX on sanonut aikovansa tarjota myyntiin yli 555 miljoonaa osaketta 135 dollarin kappalehintaan.
NYKYISTÄ pörssilistautumisen ennätystä pitää hallussaan Saudi-Arabian kansallinen öljy-yhtiö Saudi Aramco, joka keräsi vuonna 2019 pörssiin mennessään noin 25 miljardia dollaria.
SpaceX:n listautuminen voi toteutua jo 12. päivä kesäkuuta eli ensi viikon perjantaina.
Musk on yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Listautumisen myötä hänestä saattaa tulla maailman ensimmäinen biljonääri eli ihminen, jonka varallisuus ylittää tuhat miljardia dollaria.
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