3.2.2026 06:25 ・ Päivitetty: 3.2.2026 06:25

SpaceX osti xAI:n – tuloksena maailman arvokkain listaamaton yhtiö

AFP / LEHTIKUVA

Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on ostanut tekoäly-yhtiö xAI:n, avaruusyhtiö kertoi Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

SpaceX kertoi yrityskaupan liittyvän suunnitelmiin rakentaa datakeskuksia avaruuteen. Yhtiön tiedotteen mukaan datakeskusten rakentaminen avaruuteen on ainoa kestävä tapa vastata tekoälyn kasvavaan energiantarpeeseen.

Muskin tekoäly-yhtiö xAI on kehittänyt Grok-tekoälyn ja omistaa sosiaalisen median alusta X:n.

Tiedotteessa ei paljastettu yrityskaupan tarkempia yksityiskohtia, mutta CNBC:n tietojen mukaan kauppa vietiin maaliin maanantaina.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiön kokonaisarvo yhdistymisen jälkeen olisi 1,25 biljoonaa dollaria.

Uutiskanava CNN:n mukaan kyseessä on maailman arvokkain listaamaton yhtiö.

