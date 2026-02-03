Tiede ja teknologia
3.2.2026 06:25 ・ Päivitetty: 3.2.2026 06:25
SpaceX osti xAI:n – tuloksena maailman arvokkain listaamaton yhtiö
Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on ostanut tekoäly-yhtiö xAI:n, avaruusyhtiö kertoi Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.
SpaceX kertoi yrityskaupan liittyvän suunnitelmiin rakentaa datakeskuksia avaruuteen. Yhtiön tiedotteen mukaan datakeskusten rakentaminen avaruuteen on ainoa kestävä tapa vastata tekoälyn kasvavaan energiantarpeeseen.
Muskin tekoäly-yhtiö xAI on kehittänyt Grok-tekoälyn ja omistaa sosiaalisen median alusta X:n.
Tiedotteessa ei paljastettu yrityskaupan tarkempia yksityiskohtia, mutta CNBC:n tietojen mukaan kauppa vietiin maaliin maanantaina.
Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiön kokonaisarvo yhdistymisen jälkeen olisi 1,25 biljoonaa dollaria.
Uutiskanava CNN:n mukaan kyseessä on maailman arvokkain listaamaton yhtiö.
