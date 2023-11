St1 kaavailee Pohjois-Norjaan suurta tuulipuistoa – saamelaiset vastustavat myös Suomessa

Kuulostaa lähes liian hyvältä ollakseen totta.

Tätä suomalais-norjalainen Grenselandet-yhtiö suunnittelee Pohjois-Norjaan, parinkymmenen kilometrin päähän Suomen rajasta. Davvi-nimistä hanketta ajavan yhtiön pääomistaja on suomalainen energiakonserni St1.

TUNTURIALUEELLE Lebesbyn kuntaan kaavaillaan 60-160:tä tuuliturbiinia. St1:n mukaan Suomeen rajautuva Finnmarkin alue on tuuliolosuhteiltaan Norjan parhaimmistoa. Siksi hankkeen uumoillaan olevan ensimmäinen tuulivoimahanke, jota voidaan edistää ilman valtion tukea.

Sen sijainti ei kuitenkaan ole ongelmaton. Tunturialue on saamelaisille pyhä. Se on Saamelaisneuvoston mukaan luontoarvoiltaan ja perinteisten saamelaiselinkeinojen kannalta mittaamattoman arvokasta aluetta. Saamelaisneuvosto on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisten yhteinen järjestö, joka edistää ja valvoo saamelaisten oikeuksia. Neuvosto katsoo hankkeen rikkovan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.