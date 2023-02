Stalingradin taistelun päättymisestä tulee kuluneeksi 80 vuotta – Putinin on määrä vierailla Volgogradissa

Stalingradin taistelun päättymisestä tulee tänään kuluneeksi 80 vuotta. Nykyään Volgogradina tunnetussa Stalingradissa käyty taistelu on yleisesti nähty toisen maailmansodan käännekohtana. Tappio Stalingradissa ajoi Saksan joukot lopulta perääntymään itärintamalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stalingradin taisteluun liittyy Venäjällä edelleen merkittävä määrä isänmaallisuutta ja nähtäväksi jää, miten hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän hallinto mahdollisesti hyödyntää vuosipäivää sotatoimiensa tukena.

Osittain keskellä talvea käyty taistelu kesti yli kuusi kuukautta ja on yksi historian mittavimmista. Vuonna 1942 alkanut yhteenotto päättyi vuoden 1943 helmikuussa, kun neuvostojoukot kukistivat raunioituneeseen kaupunkiin loukkuun jääneet natsi-Saksan sotilaat.

Taistelut alkoivat vuoden 1942 heinäkuussa. Saksalaiset saivat syksyn aikana haltuunsa 90 prosenttia Stalingradista mutta jäivät lopulta kaupunkiin loukkoon nälkiintymään puna-armeijan marraskuisen vastahyökkäyksen myötä.

Tammikuussa Neuvostoliitto aloitti ratkaisevan hyökkäyksen ja otti kaupungin takaisin haltuunsa kaupunginosa kerrallaan. Kun taistelut vihdoin saatiin päätökseen helmikuun 2. päivänä, oli taisteluissa saanut surmansa 1-2 miljoonaa ihmistä.

VENÄJÄLLÄ taistelua on ylistetty tapahtumana, joka pelasti Euroopan Adolf Hitleriltä.

Nykyään osa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kaikkein innokkaimmista tukijoista löytyy Volgogradista. Presidentti Putinin on määrä vierailla tänään Volgogradissa vuosipäivän vuoksi.

Vuosipäivän aattona Volgogradissa julkistettiin Neuvostoliittoa toisen maailmansodan aikana johtaneen Josif Stalinin uusi pronssinen rintakuva.

Venäläisuutistoimisto RIA Novostin julkaisemassa kuvamateriaalissa sotilastyylisiin univormuihin sonnustautuneet nuoret vetävät valkoiset peitteet pois Stalinia ja kahta neuvostoliittolaista sotilaskomentajaa esittävien patsaiden yltä. Paljastuksen jälkeen patsaiden juurelle laskettiin punaisia kukkia.

Valtaosa Stalinille omistetuista monumenteista on revitty maan tasalle entisissä Neuvostovalloissa. Venäjällä sen sijaan suhtautuminen Stalinia kohtaan on ollut enenevässä määrin positiivista sen jälkeen, kun Putin nousi valtaan vuonna 2000. Historioitsijat ovat niin ikään nostaneet esille sen, kuinka muun muassa verisistä poliittisista vainoistaan tunnetun Stalinin mainetta on lähdetty hiljalleen puhdistamaan maassa.

NEUVOSTOAIKOJEN supervaltastatuksella nostalgisoivat venäläisviranomaiset ovat esittäneet Stalinin kovana johtajana, joka vei Neuvostoliiton voittoon toisessa maailmansodassa ja valvoi maan teollistumista.

Venäjän hallinto on useaan otteeseen väittänyt taistelevansa Ukrainassa natseja vastaan ja verrannut lännen tuomitsemaa hyökkäyssotaansa Neuvostoliiton taisteluun natsi-Saksaa vastaan.

Monet Stalingradissa ovat ottaneet hallinnon tarjoilemat analogiat vastaan täytenä totena.

- Tietysti taistelemme fasismia vastaan, Andrei Oreshkin sanoi AFP:lle lähellä Volgogradia sijaitsevalla hautausmaalla.

Noin miljoonan asukkaan Volgograd on täynnä rinnastuksia menneisyyteen. Venäjän joukkojen Ukrainassa käyttämiä symboleita on esillä rinta rinnan neuvostojoukkojen kunniaksi ripustettujen banderollien kanssa.

Stalingradin taistelun museossa on puolestaan järjestetty seremonioita, joissa on ojennettu mitaleja Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden perheille. Museo isännöi myös tuoreeltaan maan puolustusministeriön rahoittamaa nuorisoarmeijan tapahtumaa, jossa lapsille toitotettiin heidän olevan Stalingradissa voittaneiden jälkeläisiä.

”Viranomaiset käyttävät menneitä voittoja niin kuin heille sopii”

Valtaosa AFP:lle puhuneista Volgogradin asukkaista kertoi olevansa iloinen vuosipäivän vietosta kaupungissa, mutta monet eivät halunneet vetää yhtäläisyyksiä Venäjän sotaan Ukrainassa.

Osalle juhlallisuudet aiheuttavat sen sijaan epämukavan olon.

- Tämä on tragedia niin Volgogradille kuin meidän maallemmekin, 31-vuotias Maria Anshakova kertoi AFP:lle.

Anshakovan mukaan vuosipäivää tulisi viettää hiljaisesti.

Paikallinen historioitsija ja aktivisti Vjatsheslav Jashtshenko sanoi juhlallisuuksien kasvaneen neuvostoaikoihin verrattuna suuremmiksi. Hän kertoi myös olevansa järkyttynyt nähdessään hallinnon promotoivan hyökkäystään Ukrainassa Stalingradin vuosipäivän rinnalla.

- On totta, että (toisen maailmansodan aikaiset) voitot olivat erittäin suuri asia meidän maallemme, hän sanoo.

- Mutta viranomaiset käyttävät nyt menneitä voittoja ja historiallisia tapahtumia niin kuin heille sopii luodakseen maalle imagoa ja manipuloidakseen ihmisten tietoisuutta, hän lisäsi.

VOLGOGRAD sijaitsee noin 900 kilometriä Moskovasta kaakkoon. Ennen toista maailmansotaa Stalingrad oli merkittävä teollisuuskaupunki, jonka tehtaista saatiin mittavat määrät sotilaskalustoa.

Stalingrad oli myös portti Kaukasuksen öljykentille, Keski-Aasiaan ja Kaspianmerelle.

Vuoden 1941 kesäkuussa natsi-Saksan ja Neuvostoliiton solmimasta Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta vetäytyneelle Hitlerille jo Stalingradin nimi teki siitä varteenotettavan kohteen.

Kaupungin nimi oli aiemmin Tsaritsyn, mutta se vaihdettiin Stalingradiksi vuonna 1925 Stalinin oltua vallassa kolmisen vuotta.

Stalin kuoli vuonna 1953 ja osana hänen seuraajansa Nikita Hrushtshovin poliittisia uudistuksia jälleenrakennettu kaupunki sai nimekseen Volgograd vuonna 1961.

Vuonna 2013 kaupungin päättäjät äänestivät kuitenkin sen puolesta, että Stalingrad-nimeä käytettäisiin seremoniallisissa tarkoituksissa yhteensä kuutena päivänä vuodesta. Stalinin aikaista nimeä käytetään myös helmikuun 2. päivänä eli natsi-Saksan antautumisen vuosipäivänä.