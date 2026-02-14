Starmer: Emme luovuta – Britannia ja Ranska ovat keskustelleet Euroopan ydinasepelotteesta

Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan Britannian turvallisuudesta ei voi huolehtia ilman Eurooppaa eikä Euroopan turvallisuudesta ilman Britanniaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Emme ole enää brexit-vuosien Britannia, Starmer linjasi Münchenin turvallisuuskonferenssissa lauantaina.

- Tiedämme, että vaarallisessa maailmassa emme ottaisi tilannetta haltuun kääntymällä sisäänpäin, vaan luovuttaisimme. En aio antaa sen tapahtua, Starmer sanoi.

Starmer muun muassa kertoi Britannian käyneen keskusteluja Ranskan kanssa ydinpelotteesta. Hänen mukaansa vihollisen pitää tietää, että se voi mahdollisessa konfliktissa saada vastaansa maiden yhteiset ydinasesuorituskyvyt.

Starmer puhui myös puolustusteollisen yhteistyön tiivistämisestä ja sanoi Britannian pyrkivän lähentymään EU:n sisämarkkinoita myös muilla aloilla. Näin siksi, ettei nykyinen tilanne ole hänen mukaansa tarkoituksenmukainen.

Lisäksi Starmer ilmoitti puheessaan Britannian lähettävän tänä vuonna lentotukialus Prince of Walesin taisteluryhmineen Pohjois-Atlantille.

STARMERIA ennen puhuneen EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n ja Britannian pitää tehdä läheisempää yhteistyötä turvallisuudessa ja taloudessa. Hänen mukaansa Britannian ja EU:n tulevaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa enemmän kuin koskaan Britannian EU-eron jälkeen.

Von der Leyenin mukaan EU:n on ryhdistäydyttävä ja on aika herättää henkiin EU-sopimuksen artikla 42.7 keskinäisestä avunannosta. Hänen mukaansa kyse ei ole vapaaehtoisuudesta vaan velvoitteesta.

- Yksinkertaisesti sanottuna: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta, von der Leyen sanoi.

Hänen mukaansa sitoumuksella on kuitenkin painoarvoa vain, jos se perustuu todellisiin kykyihin ja luottamukseen. Päätöksiä on kyettävä tekemään nopeasti, ja sen vuoksi EU:ssa on ehkä luovuttava yksimielisyyden vaatimuksesta ja siirryttävä enemmistöpäätöksiin, von der Leyen sanoi.