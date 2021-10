STM:n johtaja: ”Tyypillinen tehohoitoa tarvitseva henkilö on hieman vatsakas keski-ikäinen mies”

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Rane Aunimo Demokraatti

THL ja STM kertoivat tänään tiedotteessaan, että erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana erityisesti vuodeosastoilla, 58 potilaasta 103 potilaaseen. Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta.

Tiedotustilaisuudessa esiin nousi mediakysymys siitä, mikä on tarkalleen vieraskielisten osuus sairaalahoitoon joutuneista. Johtaja Pasi Pohjola STM:stä kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa.

– Tästä asiasta on puhuttu jo keväälläkin, että jonkin verran vieraskielisten osalta näitä tapauksia oli enemmän tai ilmaantuvuus oli korkeampi kuin koko väestön osalta. Se on toki vaihdellut ja tilanteen ovat vaihdelleet. Jos katsotaan vaikka Helsingin tietoja, niin on ollut tilanteita, joissa tartunnat ovat painottuneet pitkälti suomen- ja ruotsinkieliseen väestöön, ja se on ollut enemmistö myös prosentuaalisesti. Sillä tavalla tilanne vaihtelee ja samalla tavalla tietysti sairaalahoidon osalta on eli on paljon alueellista vaihtelua, on tilanteita, joissa sitten vieraskielisten osuus saattaa olla aika isokin sairaalahoitoa tarvitsevien osalta, mutta sitten on tilanteita, joissa pääosa sairaalahoitoa tarvitsevista on suomen- tai ruotsinkielisiä tai Suomen virallisia kieliä edustavia.