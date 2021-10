STM:n Puumalainen kiirehtii koronapassin jatkon valmistelua – lainsäädäntö voimassa vuoden loppuun

Etenkin ravintola- ja tapahtuma-alalla pitkään odotettu koronapassi otettiin Suomessa käyttöön viikko sitten, mutta sitä ohjaava lainsäädäntö on voimassa vain vuoden loppuun. Kuukausien valmistelun tuloksena voimaan saatu passi uhkaa jäädä lyhytikäiseksi, jos hallitus ei pian päätä koronapassin käytön jatkamisesta ensi vuonna.

Lainsäädännön jatkaminen vaatii käsittelyä eduskunnassa, jossa eletään loppuvuodesta ruuhka-aikaa.

- Siksi sitä täytyy alkaa valmistella hyvin pian, jotta ehditään kaikki valiokuntakuulemiset ja pohdinnat eduskunnassa tehdä, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoo.

Koronapassin käyttö on mahdollista alueilla, joilla on epidemiatilanteen vuoksi voimassa alueviranomaisten asettamia rajoituksia. Henkilöiden määrää ja aukioloa koskevat rajoitukset voi kuitenkin välttää, jos ravintolassa, yleisötapahtumassa tai esimerkiksi kuntosalilla edellytetään sisäänpääsyyn koronapassia. Passi sisältää todistuksen täydestä koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronasta.

Puumalaisen mukaan koronapassi on muun koronalainsäädännön ohella määräaikainen siksi, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt normaalielämää rajoittavan lainsäädännön tarkastelua määräajoin epidemiatilanteen mukaan. Vuodenvaihteessa erääntyvää voimassaoloaikaa pidettiin perusteltuna senkin vuoksi, että tilojen asiakasmäärää rajoittava tartuntatautilain pykälä on vanhenemassa samaan aikaan.