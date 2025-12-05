STM:n tilaama selvitys esittää: Yrittäjien eläkemaksut pitäisi sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin

Yrittäjien eläkemaksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin, ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaamassa selvityksessä. Selvityksen mukaan pääsäännöksi pitäisi ottaa työtulon määräytyminen verotuksen ansiotulotietojen perustella.

- Tämä tekisi työtulon nykyistä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja ja niiden vaihteluita, selvityksessä sanotaan.

Nykyisin yrittäjien eläkemaksut ja kertyvät eläkkeet perustuvat erikseen määriteltävään niin sanottuun YEL-työtuloon.

Selvityksessä ehdotetaan, että yrittäjillä olisi tietyissä tilanteissa jatkossakin mahdollisuus laskennalliseen työtuloon, joka määritettäisiin samoilla periaatteilla kuin nykyään. Nykyistä ohjeellista työtulon arviointilaskuria kehitettäisiin kuitenkin nykyistä tarkemmin mittaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa.

- Siirtymäaikana yrittäjä voisi pitää nykyisen työtulonsa tai eräin rajoituksin siirtyä pääsäännön mukaiseen työtuloon, selvityksessä myös sanotaan.

HALLITUS kertoi viime vuoden lopulla käynnistävänsä hallitusohjelman mukaisesti arvioinnin YEL-järjestelmän kehittämistarpeista. Samalla kerrottiin, että STM on tilannut filosofian tohtori Jukka Rantalalta kehitystarpeista selvityksen, joka julkaistiin tänään.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi kuitenkin jo aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa, että ministeriössä valmistellaan ”täsmätoimena” pienituloisille ja aloitteleville yrittäjille mahdollisuutta määrittää eläkemaksunsa todellisten ansaittujen tulojen mukaan. Hänen mukaansa eläkejärjestelmää voitaisiin muuttaa vielä tällä hallituskaudella.

Ministeri myös sanoi, ettei ollut vielä saanut Rantalan raporttia, mutta ei uskonut sen ratkovan kasvun ja yrittäjyyden edellytysten ongelmaa.

- Arvostan Rantalan työtä, mutta olen huolissani ilmassa olevassa keskustelusta siitä, että voitaisiin siirtyä suoraan ansioperusteiseen malliin. Se ei ole mahdollista.

Toimintatapa kirvoitti jo tuoreeltaan kritiikkiä. Muun muassa oppositiopuolue SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kritisoi ministerin toimia ja vaatii kokoomusta korjaamaan yrittäjien eläkejärjestelmän alivakuuttamisen kestävällä tavalla. Hänen mukaansa ministeri päätyi haastattelussa erikoisella tavalla ampumaan alas vielä julkaisemattoman selvityksen.

- Aiemmin kokoomus kannatti mallia, jossa YEL-maksu määräytyy yrittäjän todellisten ansioiden mukaan, mikä oli kannatettavaa. Nyt näyttää siltä, että kokoomus ei olekaan valmis korjaamaan alivakuuttamisen ongelmaa kaikkien yrittäjien osalta, vaikka sillä olisi myönteisiä vaikutuksia julkiselle taloudelle, Razmyar sanoi tiedotteessa.

Selvitystyön tukena toimi STM:n nimeämä seurantaryhmä. Siihen kutsuttiin edustajat STM:stä, valtiovarainministeriöstä, Suomen Yrittäjistä, Mikro- ja yksinyrittäjistä, työmarkkinakeskusjärjestöistä, Eläketurvakeskuksesta, Verohallinnosta, Työeläkevakuuttajat Telasta sekä Finanssiala ry:stä.