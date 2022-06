STM:stä varoituksen sana: ”Ennemmin tai myöhemmin epidemia kiihtyy uudelleen”

Suomen koronaepidemiatilanne on mennyt pääosin parempaan suuntaan, osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi ainakin nykymuodossaan viimeisessä koronatilannekatsauksessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tapausmäärä on laskenut jyrkästi ja virustautia näyttäisi olevan vähemmän kuin aiemmin. Viime päivinä erityisesti pääkaupunkiseudulta on tullut kuitenkin uutisia, että testipostiivisuus hieman aiempaa korkeampi, hän totesi.

Kesä kuitenkin auttaa suomalaisia, ja sen näkee Puumalaisen mukaan jo edellisten kesien tartuttavuusluvuissa, jotka ovat aina laskeneet alle yhden. Tältä näyttää myös tänä vuonna.

– Kesä jarruttaa epidemiaa noin kolmasosan verran, kun tartuntamääriä katsoo. Mutta käyrä heilahtelee, ennemmin tai myöhemmin epidemia kiihtyy uudelleen. Mutta koska aika moni on sairastanut taudin ja rokotteita on otettu ahkerasti, toivottavasti epidemia ei äityisi kovin pahaksi syksyn tullen.

Puumalainen on havainnut kuitenkin hieman ristiriitaistakin tietoa, sillä jätevesiseulontojen perusteella virusmäärä vesistössä on yhä korkea – se kertoo siitä, että virusta liikkuu väestössä edelleen.

– Sairastumisen riski on edelleen olemassa ja se jatkuu koko kesän.

Puumalainen korosti, että Suomi on pärjännyt epidemian kourissa kansainvälisesti vertailtuna hyvin. Mutta omikronin jyllätessä tautiin on menehtynyt huomattavan paljon etenkin iäkkäitä. Hänen mukaansa syytä tälle ei ole löydetty. Puumalainen epäilee, että ehkä suojautuminen on ollut aiempaa heikompaa kontaktien lisääntyessä.

– Valitettavasti omikron on koetellut iäkkäimpiä raskaasti ja valitettavasti tartuntoja tulee lisää laskusuunnasta huolimatta lähiviikkojen aikana. Toivoa on silti, että mahdollinen kesäaalto jää pieneksi, hän arvioi.

Neljännet koronarokotukset ovat laajenemassa 70 vuotta täyttäneisiin riskiryhmiin kuuluviin. Puumalainen kannustaa heitä hakemaan tehosteannoksen hyvissä ajoin, sillä heinäkuu on haastavaa aikaa hoitohenkilöstön lomien takia. Hän toivoo myös, että kunnat käynnistävät rokotukset mahdollisimman pian.