Stoltenbergilta paljastus Iranin toimista – Iran kiistää

Sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Iran toimittaa Venäjälle lennokkeja ja suunnittelee myös ballististen ohjusten toimituksia.

Iranin asetoimitukset Venäjälle sen laittomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan eivät ole hyväksyttäviä, hän sanoi.

Stoltenberg puhui asiasta eilen tiedotustilaisuudessa Turkin Istanbulissa, jossa hän tapasi Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun.

Ukrainan mukaan sodassa on käytetty siviilejä vastaan jo noin 400 iranilaista kamikaze-lennokkia ja Venäjä on tilannut niitä noin 2 000 lisää.

Iran on kieltänyt syytökset.

NATON pääsihteeri Jens Stoltenberg tapaa tänään maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin. Eilen Turkkiin saapunut Stoltenberg totesi Suomen ja Ruotsin pitäneen Turkille antamansa lupaukset terrorismin vastaisesta taistelusta. Pääsihteerin mukaan maiden Nato-jäsenyysprosessit olisi siksi syytä viedä loppuun pikaisesti.

- Näin vaarallisina aikoina on erityisen tärkeää viimeistellä jäsenyydet, jotta estetään väärinkäsitykset tai virhelaskelmat Moskovassa ja lähetetään selvä viesti Venäjälle siitä, että Naton ovi pysyy auki, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin tavanneen Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun mukaan hakijamailla on vielä tekemistä lupaustensa käytännön lunastamisessa. Erityisesti näin on Ruotsin osalta, jonka uusi hallitus on kuitenkin edeltäjäänsä päättäväisempi, Cavusoglu sanoi.

- Tiesimme, ettei edellinen hallitus voinut tehdä paljoa, Cavusoglu sanoi.

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä vierailla Turkissa ensi tiistaina.

– Haluan vielä sanoa, että meillä ei ole niinkään ongelmia Suomen asenteen kanssa, Cavusoglu lisäsi.

Cavusoglu kuittasi kysymyksen Nato-jäsenyyksien ratifiointien aikataulusta ja sen yhteydestä Turkin ensi vuoden vaaleihin toteamalla, että aikataulu riippuu ensi sijassa hakijamaiden toimista. Jäsenyydet hyväksyvälle Turkin parlamentille on hänen mukaansa pystyttävä osoittamaan, että Suomi ja Ruotsi ovat ottaneet konkreettisia askeleita lupaamaansa suuntaan.