STT: Tunnin junan rakentaminen siirtyy seuraavalle hallituskaudelle

Turun tunnin junana tunnetun länsiradan rakentamisvaihe viivästyy ensi hallituskauteen. Asiasta kertoo STT:lle liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Hankkeen viivästymisen vahvistaa Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, jonka mukaan rakentaminen voi alkaa vasta, kun osakassopimukset ovat valmiit ja on saatu voimaan.

- Se tarkoittaa sitä, että käytännön rakennustöiden aloittamista tavoitellaan vuoteen 2028, Ottavainen sanoo STT:lle.

Alun perin rakentaminen oli tarkoitus saada käyntiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana.

LÄNSIRADAN päivitetyssä osakassopimuksessa ovat mukana Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Salo, Lohja ja Vihti. Kuntaomistajista viimeisimpänä Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden osakassopimuksen maanantaina.

Vielä ei ole tiedossa, tuleeko Salon päätöksestä valituksia kuten aiemman sopimusversion kävi. Ottavainen sanoo, että joissakin kaupungeissa ja kunnissa asiasta on jo valitettu.

Osakaskunnat päättävät itse, millä tavalla ne valituksia käsittelevät eli missä vaiheessa ne ovat valmiit allekirjoittamaan sopimuksen. Useilla tahoilla on ollut Ottavaisen mukaan päätöksenteossa mukana klausuuli, jonka mukaan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

- Emme (yrityksenä) osaa ottaa valitusten osalta tarkempaa kantaa, onko niillä merkitystä tai ei, Ottavainen sanoo.

Yhtiön toimitusjohtaja kertoo, että ainakin Turussa jonkinlainen valitus päätöksestä on jo tehty.

MINISTERIN mukaan lopullinen rakentamispäätös tehdään vasta, kun kaikki byrokratia on ohi.

- Osassa kunnista on varmasti tulossa valituksia, mutta suunnitteluprosessit ovat myös todella pitkiä, joten niidenkin takia pelkkä suunnittelu kestää todennäköisesti vuoden 2027 loppuun, Ranne sanoo.

Ranne arvioi, että valitusprosesseissa voi kestää kuukausista jopa vuosiin. Hän epäilee, että Lohjalla ja Salossa valituksia saattaa ilmaantua.

Saila Kiuttu, Kaisu Suopanki/STT