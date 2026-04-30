STTK: Arjen kustannusten kasvu heikentänyt suomalaisten taloudellista tilannetta

Suomalaisten taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, selviää toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kansalaiskyselystä.

Toimeentulon heikentyminen johtuu ennen kaikkea arjen kustannusten kasvusta. Naiset kokevat taloudellisen tilanteensa heikentyneen miehiä useammin.

YLEISIN syy toimeentulon heikkenemiseen on ruoan hinnan nousu, jonka mainitsee yli 80 prosenttia vastaajista.

STTK:n kyselyn mukaan noin 43 prosenttia vastaajista arvioi taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisen kolmen vuoden aikana, kun taas noin 44 prosenttia kertoo tilanteensa pysyneen ennallaan. Vain noin joka kymmenes kokee taloudellisen tilanteensa parantuneen.

– Tulokset kertovat laajasta arjen kustannuksiin liittyvästä paineesta, joka koskettaa merkittävää osaa suomalaisista, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa STTK:n tiedotteessa.

MYÖS asumiseen ja energiaan liittyvien kustannusten nousu ja liikkumisen kallistuminen ovat STTK:n mukaan merkittäviä tekijöitä. Lisäksi monet vastaajat kokevat, että palkat eivät ole nousseet hintojen tahdissa ja että sosiaalietuuksiin kohdistuneet muutokset ovat vaikuttaneet toimeentuloon.

– Arjen perusmenojen kasvu näkyy suoraan kokemuksissa. Kyse ei ole yksittäisestä tekijästä, vaan useiden kustannusten samanaikaisesta noususta, Kirvesniemi toteaa.