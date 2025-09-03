STTK: Hallitus taas eläkevarojen hillopurkilla

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà pitää erittäin huolestuttavana sitä, että budjetissa Valtion eläkerahastosta otetaan jälleen sata miljoonaa euroa valtiontalouden tilkkeeksi. Demokraatti Demokraatti

– Orpon hallitus käy jo toistamiseen kiinni eläkevaroihin, mikä ei ole hyväksyttävää, Patrizio Lainà sanoo.

Hän kritisoi myös asuntorakentamisen tukien merkittävää alentamista.

– Rakennusalalla menee heikosti, ja korkotuettu asuntorakentaminen on pitänyt edes joitakin rattaita pyörimässä. Nyt alan alamäki jatkuu, ja suhdanne heikkenee entisestään.

Yritystukien karsiminen 141 miljoonalla eurolla sen sijaan on hyvä alku tukien kokonaisvaltaisemman perkaamisen tiellä, mutta tutkimuksesta ja kehityksestä leikkaaminen on haitallista talouskasvulle.

Sopeutus kohtelee rajusti kaikkia muita, mutta yrityksiä ja suurituloisia paapotaan veronkevennyksillä.

HALLITUS ottaa nuorten työllistämiseksi käyttöön 30 miljoonan euron rekrytointituen.

STTK on esittänyt useita keinoja puuttua nuorten pitkäaikaistyöttömyyteen – kuten nuorisotakuun laajentamista, valtionyhtiön hyödyntämistä ja kuntien kannustinten korjaamista – mutta näihin hallitus ei tarttunut.

– Myös työttömyysturvan suojaosien palautus parantaisi työllisyyttä, Lainà toteaa.

HALLITUS päätti budjettiriihessä miljardin euron lisäsopeutuksesta. Kevään kehysriihessä verotusta päätettiin keventää yli kaksi miljardia euroa ja silloin luvattiin, että vajaaksi jääneen miljardin kuittaavat niin sanotut dynaamiset vaikutukset.

– Nyt muutamaa kuukautta myöhemmin ollaan sopeutuksella rahoittamassa juuri tätä ”dynaamista” veronkevennystä. Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan, Patrizio Lainà toteaa.

Sopeutus toteutuisi STTK:n mielestä oikeudenmukaisimmin perumalla yhteisöveron alentaminen ja suurituloisten marginaaliverojen keventäminen.

– Sopeutus kohtelee rajusti kaikkia muita, mutta yrityksiä ja suurituloisia paapotaan veronkevennyksillä. Nyt olisi korkea aika osallistaa yrityksiä ja suurituloisia verotalkoisiin ja varsinkin, kun edessä on kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen.

– Hallituksen pitäisi myös perua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, mikä kiristää järjestäytyneiden palkansaajien ja elinkeinoelämän verotusta.

– Yksityisten Kela-korvausten alentaminen ja suurituloisten eläkeläisten veronkevennyksen pienentäminen ovat oikeansuuntaisia toimia, mutta ne lähinnä vain hieman peruuttavat hallituksen aiemmista julkista taloutta heikentävistä päätöksistä.