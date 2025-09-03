Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.9.2025 04:41 ・ Päivitetty: 3.9.2025 04:42

STTK: Hallitus taas eläkevarojen hillopurkilla

Jarno Mela

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà pitää erittäin huolestuttavana sitä, että budjetissa Valtion eläkerahastosta otetaan jälleen sata miljoonaa euroa valtiontalouden tilkkeeksi.

Demokraatti

Demokraatti

– Orpon hallitus käy jo toistamiseen kiinni eläkevaroihin, mikä ei ole hyväksyttävää, Patrizio Lainà sanoo.

Hän kritisoi myös asuntorakentamisen tukien merkittävää alentamista.

– Rakennusalalla menee heikosti, ja korkotuettu asuntorakentaminen on pitänyt edes joitakin rattaita pyörimässä. Nyt alan alamäki jatkuu, ja suhdanne heikkenee entisestään.

Yritystukien karsiminen 141 miljoonalla eurolla sen sijaan on hyvä alku tukien kokonaisvaltaisemman perkaamisen tiellä, mutta tutkimuksesta ja kehityksestä leikkaaminen on haitallista talouskasvulle.

Sopeutus kohtelee rajusti kaikkia muita, mutta yrityksiä ja suurituloisia paapotaan veronkevennyksillä.

HALLITUS ottaa nuorten työllistämiseksi käyttöön 30 miljoonan euron rekrytointituen.

STTK on esittänyt useita keinoja puuttua nuorten pitkäaikaistyöttömyyteen – kuten nuorisotakuun laajentamista, valtionyhtiön hyödyntämistä ja kuntien kannustinten korjaamista – mutta näihin hallitus ei tarttunut.

– Myös työttömyysturvan suojaosien palautus parantaisi työllisyyttä, Lainà toteaa.

HALLITUS päätti budjettiriihessä miljardin euron lisäsopeutuksesta. Kevään kehysriihessä verotusta päätettiin keventää yli kaksi miljardia euroa ja silloin luvattiin, että vajaaksi jääneen miljardin kuittaavat niin sanotut dynaamiset vaikutukset.

– Nyt muutamaa kuukautta myöhemmin ollaan sopeutuksella rahoittamassa juuri tätä ”dynaamista” veronkevennystä. Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan, Patrizio Lainà toteaa.

Sopeutus toteutuisi STTK:n mielestä oikeudenmukaisimmin perumalla yhteisöveron alentaminen ja suurituloisten marginaaliverojen keventäminen.

– Sopeutus kohtelee rajusti kaikkia muita, mutta yrityksiä ja suurituloisia paapotaan veronkevennyksillä. Nyt olisi korkea aika osallistaa yrityksiä ja suurituloisia verotalkoisiin ja varsinkin, kun edessä on kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen.

– Hallituksen pitäisi myös perua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, mikä kiristää järjestäytyneiden palkansaajien ja elinkeinoelämän verotusta.

– Yksityisten Kela-korvausten alentaminen ja suurituloisten eläkeläisten veronkevennyksen pienentäminen ovat oikeansuuntaisia toimia, mutta ne lähinnä vain hieman peruuttavat hallituksen aiemmista julkista taloutta heikentävistä päätöksistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
2.9.2025
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.9.2025
Elokuvaklassikoita näyttäneet aluesarjat jätetään ”kehitystauolle” ensi keväänä – ”Osa kulttuurivallankumousta”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU