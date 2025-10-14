STTK: Hyvinvointialueilla säästötalkoot ajavat palvelujen tarpeen ohi – rahoitusmalli kaipaa uudistamista

STTK esittää, että hyvinvointialueiden rahoitusmalli uudistetaan. Toimihenkilökeskusjärjestön mukaan kustannusten hillintä näyttää nousseen hyvinvointialueiden tärkeimmäksi tehtäväksi ohi kansalaisten palvelujen tarpeiden. Demokraatti Demokraatti

– Useilla hyvinvointialueilla ympäri Suomen käydään parhaillaan yt-neuvotteluita, joista on jo seurannut ja seuraa satojen työntekijöiden irtisanomisia, toimintojen supistamisia ja yksiköiden alasajoja. Palveluiden saatavuus ja laatu ovat sivuosassa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

STTK:n hallitus muistuttaa, että hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja pelastuspalveluista – ei säästää ja tehostaa.

– Lähes koko uudistuksen ajan aikaa ja energiaa on käytetty erilaisiin tehostamistoimiin, jotka eivät silti ole antaneet varmuutta siitä, että sen jälkeen saataisiin alueille työrauha. Yt-menettelyt seuraavat toisiaan, Palola kuvailee.

– On selvää, että nykyinen rahoitusmalli ei toimi, ja se on mietittävä kokonaan uusiksi. Vain siten voidaan edes jollain aikavälillä saada tasapaino toiminnan ja talouden välille ja sen myötä työrauha, hän sanoo.

Huomio pyörii vain rahan ympärillä. Henkilöstö uupuu.

STTK:n mukaan kaikkien henkilöstöryhmien jaksaminen on koetuksella ”jatkuvan säästö-, leikkaus- ja tehostamisvimman keskellä”.

– Hyvän ja tarkoituksenmukaisen palvelun takaa eri tehtävissä toimivien ammattilaisten aukoton ketju. Nyt he eivät voi keskittyä työhönsä, sillä huomio pyörii vain rahan ympärillä. Henkilöstö uupuu, Palola toteaa.

Jatkuva rahasta ja säästötarpeista puhuminen on STTK:n mukaan johtanut myös palvelua tarvitsevien ihmisten luottamuksen hapertumiseen.

– Suomalaiset eivät enää luota siihen, että apua ja tukea saa, kun sitä tarvitsee. Ja kun jonot pitenevät, sen myötä kasvavat myös terveyserot väestöryhmien välillä.

HYVINVOINTIALUEIDEN rahoitusmallin uudistamisella, jota STTK esittää, on keskusjärjestön mukaan kiire, koska Suomi ikääntyy ja erilaisen hoidon ja tuen tarve kasvaa – myös muilla kuin vanhuksilla.

– Tällä hetkellä valtion rahoitus alueille on täysin riittämätön. Resurssit on mitoitettava hoidon ja hoivan tarpeen, ei säästötavoitteen perusteella, Palola vaatii.

Hallituksen tekemät leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen lisäävät STTK:n mukaan ahdinkoa.

– On vaikea ymmärtää, että hallitus ei leikkausvimmassaan näe yhteyttä kolmannen sektorin toimijoiden ja julkisten palvelutuottajien välillä. Järjestöihin kohdistuvat leikkaukset pahentavat sote-sektorin ahdinkoa entisestään, Palola sanoo.