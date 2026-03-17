STTK: Keski- ja pienipalkkaiset tarvitsevat veronkevennyksiä – ”Kulutuskysynnän puute on kasvun suurin este”

Työntekijäjärjestö STTK:n tuoreiden laskelmien mukaan keski- ja pienipalkkaisten palkkaverotusta on kevennettävä maltillisesti, jotta kotimainen kysyntä ja talouskasvu saadaan vauhtiin.

Keskipalkkaisten taloudellinen tilanne on edelleen tiukka, vaikka reaalipalkat kääntyvät nousuun. STTK:n tuoreen ostovoimakatsauksen mukaan keski- ja pienipalkkaisten ostovoimaa tulee yhä tukea keventämällä palkkaverotusta maltillisesti.

Kannanotossa sanotaan tämän vahvistavan kotimaista kysyntää ja tukevan talouskasvua ilman, että julkinen talous heikkenee.

Reaalipalkat palaavat elinkustannuskriisiä edeltäneelle vuoden 2021 tasolle vasta vuoden 2026 aikana. Vuosien 2022-2025 aikana syntynyt ostovoiman menetys jää STTK:n mukaan kuitenkin pysyväksi.

- Keskipalkkaiset käyttävät lähes kaikki käytettävissä olevat tulonsa kulutukseen. Kun asumisen, ruoan ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja verovähennyksiä on karsittu, taloudelliset puskurit ovat monilla hyvin ohuet, STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen kommentoi tiedotteessa.

KESKIPALKKAISTEN taloutta ovat viime vuosina kiristäneet muun muassa työmatkakulujen omavastuun korotus, asuntolainojen korkovähennyksen poistaminen, työhuonevähennyksen poistaminen sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen. Lisäksi kiinteistöverojen korotukset ja nousseet lainanhoitokulut ovat kasvattaneet asumismenoja.

Kannanoton mukaan keskipalkkaisten ostovoima on herkkä hinta- ja veromuutoksille, sillä yllättävät menot voivat nopeasti horjuttaa taloutta. Epävarmuus on heikentänyt luottamusta tulevaisuuteen ja hillinnyt kulutusta, mikä näkyy Suomen taloudessa.