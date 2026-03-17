Työmarkkinat
17.3.2026 06:15 ・ Päivitetty: 17.3.2026 06:15
STTK: Keski- ja pienipalkkaiset tarvitsevat veronkevennyksiä – ”Kulutuskysynnän puute on kasvun suurin este”
Työntekijäjärjestö STTK:n tuoreiden laskelmien mukaan keski- ja pienipalkkaisten palkkaverotusta on kevennettävä maltillisesti, jotta kotimainen kysyntä ja talouskasvu saadaan vauhtiin.
Keskipalkkaisten taloudellinen tilanne on edelleen tiukka, vaikka reaalipalkat kääntyvät nousuun. STTK:n tuoreen ostovoimakatsauksen mukaan keski- ja pienipalkkaisten ostovoimaa tulee yhä tukea keventämällä palkkaverotusta maltillisesti.
Kannanotossa sanotaan tämän vahvistavan kotimaista kysyntää ja tukevan talouskasvua ilman, että julkinen talous heikkenee.
Reaalipalkat palaavat elinkustannuskriisiä edeltäneelle vuoden 2021 tasolle vasta vuoden 2026 aikana. Vuosien 2022-2025 aikana syntynyt ostovoiman menetys jää STTK:n mukaan kuitenkin pysyväksi.
- Keskipalkkaiset käyttävät lähes kaikki käytettävissä olevat tulonsa kulutukseen. Kun asumisen, ruoan ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja verovähennyksiä on karsittu, taloudelliset puskurit ovat monilla hyvin ohuet, STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen kommentoi tiedotteessa.
KESKIPALKKAISTEN taloutta ovat viime vuosina kiristäneet muun muassa työmatkakulujen omavastuun korotus, asuntolainojen korkovähennyksen poistaminen, työhuonevähennyksen poistaminen sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen. Lisäksi kiinteistöverojen korotukset ja nousseet lainanhoitokulut ovat kasvattaneet asumismenoja.
Kannanoton mukaan keskipalkkaisten ostovoima on herkkä hinta- ja veromuutoksille, sillä yllättävät menot voivat nopeasti horjuttaa taloutta. Epävarmuus on heikentänyt luottamusta tulevaisuuteen ja hillinnyt kulutusta, mikä näkyy Suomen taloudessa.
Viimeisimmät tuloverokevennykset ovat kohdistuneet huomattavalta osin suurituloisille. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotus keveni vuoden 2026 alusta noin 400 miljoonalla eurolla.
STTK:n mukaan tämä ei tue kulutuskysyntää yhtä tehokkaasti kuin keski- ja pienituloisille kohdennetut kevennykset.
- Kulutuskysynnän puute on tällä hetkellä talouskasvun suurin este. Keski- ja pienituloiset kuluttavat lähes kaikki tulonsa, joten heidän ostovoimansa vahvistaminen on tehokas tapa vauhdittaa taloutta, Nevalainen painottaa.
STTK vaatiikin kannanotossaan, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus palautetaan, työtulovähennystä kasvatetaan ja se kohdennetaan aiempaa selkeämmin keski- ja pienituloisille.
Järjestön laskelmien mukaan esitetyt veromuutokset vahvistaisivat keskipalkkaisen palkansaajan ostovoimaa noin 50 eurolla kuukaudessa eli noin 600 eurolla vuodessa. Kokonaiskustannus julkiselle taloudelle olisi arviolta 600-700 miljoonaa euroa vuodessa, laskelmissa sanotaan.
– Verokevennykset voidaan rahoittaa kehittämällä verorakennetta esimerkiksi yritys- ja yhteisöveron tasoa tarkistamalla, kaventamalla listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksia sekä korottamalla haittaveroja. Näin julkisen talouden tasapaino ei heikkenisi, tiedotteessa sanotaan.
Lisää aiheesta
Politiikka
16.3.2026 12:32
Tutkija: Menoleikkausten arviot systemaattisesti alakanttiin – näin ministeriö vastaa