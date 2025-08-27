Työmarkkinat
27.8.2025 04:55 ・ Päivitetty: 27.8.2025 05:53
STTK: Palkansaajien sivukuluja enemmän työnantajille – vastaisi 3 % palkankorotuksia
Palkansaajakeskusjärjestö STTK esittää palkansaajien sivukulujen osittaista siirtämistä työnantajille vuoden 2026 alusta alkaen. Palkan sivukulujen siirtäminen työnantajille tukisi STTK:n mukaan ostovoimaa.
Esitys perustuu vastaavan suuruiseen siirtoon kuin vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa. Järjestö ehdottaa palkan sivukuluja siirrettäväksi 4,1 prosenttiyksikköä palkansaajilta työnantajille vuodesta 2026 alkaen.
- Reaalipalkka palautuu elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle vasta vuonna 2027, joten ostovoimaa on tuettava siirtämällä palkan sivukuluja, pääekonomisti Patrizio Laina perustelee ehdotusta STTK:n tiedotteessa.
PALKANSAAJIEN ostovoima vahvistuisi STTK:n mukaan sivukulujen siirron myötä kaksi miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin kolmen prosentin palkankorotuksia. Kilpailukykysopimuksen aiheuttama ostovoimavaje kuroutuisi umpeen kahdeksassa vuodessa.
- Kysyntävaje on tällä hetkellä suurin kasvun este. Sivukulujen siirto lisäisi kysyntää ja tukisi talouden elpymistä. Yritysten kustannuskilpailukyky on ennätystasolla, joten nyt on varaa siirtää sivukuluja työnantajille, Laina sanoo.
Ostovoiman tukeminen palkan sivukuluja siirtämällä olisi STTK:n mukaan julkisen talouden kannalta erittäin kustannustehokasta, sillä se ei heikentäisi julkista taloutta toisin kuin veronalennukset.
