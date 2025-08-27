Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

27.8.2025 04:55 ・ Päivitetty: 27.8.2025 05:53

STTK: Palkansaajien sivukuluja enemmän työnantajille – vastaisi 3 % palkankorotuksia

iStock

Palkansaajakeskusjärjestö STTK esittää palkansaajien sivukulujen osittaista siirtämistä työnantajille vuoden 2026 alusta alkaen. Palkan sivukulujen siirtäminen työnantajille tukisi STTK:n mukaan ostovoimaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esitys perustuu vastaavan suuruiseen siirtoon kuin vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa. Järjestö ehdottaa palkan sivukuluja siirrettäväksi 4,1 prosenttiyksikköä palkansaajilta työnantajille vuodesta 2026 alkaen.

-  Reaalipalkka palautuu elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle vasta vuonna 2027, joten ostovoimaa on tuettava siirtämällä palkan sivukuluja, pääekonomisti Patrizio Laina perustelee ehdotusta STTK:n tiedotteessa.

PALKANSAAJIEN ostovoima vahvistuisi STTK:n mukaan sivukulujen siirron myötä kaksi miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin kolmen prosentin palkankorotuksia. Kilpailukykysopimuksen aiheuttama ostovoimavaje kuroutuisi umpeen kahdeksassa vuodessa.

-  Kysyntävaje on tällä hetkellä suurin kasvun este. Sivukulujen siirto lisäisi kysyntää ja tukisi talouden elpymistä. Yritysten kustannuskilpailukyky on ennätystasolla, joten nyt on varaa siirtää sivukuluja työnantajille, Laina sanoo.

Ostovoiman tukeminen palkan sivukuluja siirtämällä olisi STTK:n mukaan julkisen talouden kannalta erittäin kustannustehokasta, sillä se ei heikentäisi julkista taloutta toisin kuin veronalennukset.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU