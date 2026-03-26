Työmarkkinat

26.3.2026 12:35 ・ Päivitetty: 26.3.2026 12:35

STTK tasa-arvolain muutoksista: ”Silkkaa sumutusta”

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä STTK:n mukaan vähene.

Hallitus esittää tasa-arvolakiin muutoksia raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiseksi. STTK pitää muutoksia kosmeettisina, eikä hallituksen toiminta kokonaisuudessaan ole estämässä syrjintää.

Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen mielestä lakimuutokset ovat ”silkkaa sumutusta”, kun samaan aikaan eduskunnassa käsitellään määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseen tähtävää lakiesitystä.

– Toisella kädellä yritetään antaa, mutta toisella otetaan, ja lopputulos jopa heikkenee nykytilaan verrattuna. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä vähene, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

Hallitus täsmentäisi tasa-arvolakia niin, että syrjintäperusteisiin lisättäisiin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Muutoksia tehtäisiin myös vuokratyötä koskeviin velvollisuuksiin. Esityksen mukaan yrityksille määrättäisiin selvitysvelvollisuus määräaikaisen työsuhteen päättymisen syistä tilanteessa, jossa työntekijä on ilmoittanut raskaudesta tai synnytyksestä.

Kirvesniemen mielestä muutosesitykset ovat kosmeettisia. Hänen mukaansa molempien lakien kokonaisuutta arvioiden raskaus- ja perhevapaasyrjintä todennäköisesti lisääntyisi.

– Monilta osin tasa-arvolain muutosesityksillä vain täsmennettäisiin nykyistä oikeustilaa. Esitykset ovat oikean suuntaisia, mutta täysin riittämättömiä torjumaan raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Raskaana olevien tai perhevapaata käyttävien turva työmarkkinoilla ei merkittävästi paranisi.

STTK vaatii, että määräaikaisia työsopimuksia koskeva lakiesitys täytyy palauttaa kokonaisuudessaan uuteen valmisteluun. Hallituksen esityksessä mahdollistetaan määräaikaisten työsopimusten solminen vuodeksi ilman perustetta.

