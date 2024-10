STTK: Työeläkejärjestelmä ei kaipaa suurremonttia, käsillä on määräaikaishuolto – ”Mitään taikatemppuja ei tarvita”

Eläketurvan uudistamisessa on pidettävä mielessä järjestelmän tarkoitus ja maltti, toimihenkilökeskusjärjestö STTK linjaa. Demokraatti Demokraatti

STTK:n hallitus muistuttaa, että työeläkejärjestelmän tavoite on turvata eläkkeet. Keskusjärjestön mukaan järjestelmä on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, joten nyt käytävissä neuvotteluissa on kyse enemmänkin määräaikaishuollosta kuin tarpeesta tehdä suuria muutoksia.

– Vuoden 2017 uudistus on toiminut kuten toivottiinkin. Eläkkeelle siirtymisikä on noussut jopa arvioitua nopeammin ja työurat ovat pidentyneet. Myös eläkejärjestelmän rahoituksen pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa tiedotteessa.

Työmarkkinajärjestöjen työryhmä valmistelee parhaillaan työeläkejärjestelmän uudistamista. Työ pohjautuu hallitusohjelmaan ja tavoite on valmistella ehdotukset mahdollisia jatkotoimia varten ensi tammikuun loppuun mennessä. Jos yhteisymmärrys uudistuksen sisällöstä löytyy, lainsäädännön valmistelu alkaa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

STTK:N mielestä eläkejärjestelmää kehittäessä katse on suunnattava kauas horisonttiin. Eläkkeiden riittävyys on turvattava pitkällä aikavälillä eri sukupolville ja siksi järjestelmän on oltava STTK:n mukaan rahoituksellisesti vakaalla pohjalla.

– Suomalainen malli on perusperiaatteiltaan vahva. Luottamusta tulevaisuuden eläkkeisiin lisäävät aika ajoin tehtävät uudistukset ja ansaittujen eläkkeiden osalta perustuslain takaama vahva suoja.

Vaikka työeläkejärjestelmä on kunnossa, pitää Palolan mukaan huolehtia siitä, että se myös pysyy sellaisena.

– Usein kuulee sanottavan, että olen itse maksanut eläkkeeni. Näinhän asia ei ole, vaan työssä olevat maksavat eläkkeellä olevien eläkkeet työeläkemaksun muodossa, Palola huomauttaa.

– Eläkemaksun rinnalla tärkeässä roolissa ovat sijoitustoiminnan tuotot. Tällä hetkellä eniten huolta aiheuttaa alhainen syntyvyys, joka pidemmällä aikavälillä merkitsee sitä, että maksajat vähenevät. Syntyvyys on suurempi yhteiskunnallinen haaste, johon eläkejärjestelmä itsessään ei voi vastata.

Palola muistuttaa, että syntyvyyden tapaan eläkejärjestelmän kannalta tärkeä – mutta ei eläkejärjestelmän itsensä ratkaistavissa oleva – asia on maahanmuuttajien nykyistä korkeampi työllisyys.

STTK:n hallitus korostaa, että eläkejärjestelmän uudistamisesta neuvoteltaessa pöydässä ovat eläkemaksun suuruus, sijoitustoiminnan tuotot ja eläke-etuudet.

– Mitään taikatemppuja ei ole eikä tarvita, vaan tästä kolmiosta ratkaisuja on haettava myös tässä uudistuksessa, Antti Palola kiteyttää.