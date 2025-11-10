STTK varoittaa työterveyshuollon heikentämisestä – voittajina olisivat yksityinen terveysbisnes ja työelämän hyväosaiset

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK varoittaa, että työterveyshuollon heikentäminen johtaisi vakuutuspohjaiseen järjestelmään. Demokraatti Demokraatti

STTK:n hallitus katsoo, että lakisääteinen työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville, eikä tätä perusperiaatetta saa rikkoa.

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä on yli kaksi miljoonaa työntekijää. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa, että työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ennalta ehkäiseminen sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

– Työterveyshuolto on parhaimmillaan työpaikkojen tärkeä kumppani työolojen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Jos työterveyshuoltoa alettaisiin nakertaa, samalla saataisiin heittää hyvästit työntekijöiden toimintakyvylle ja sen myötä pidemmille työurille, Palola sanoo tiedotteessa.

STTK:n hallitus arvioi, että työterveyshuollon heikennykset merkitsisivät ”todennäköisesti siirtymistä kohti vakuutuspohjaista järjestelmää”.

– Siinä voittajia olisivat vain yksityinen terveysbisnes, varakkaat ja työelämän hyväosaiset. Se ei olisi oikeudenmukaista, Palola toteaa.

Heikentämällä työterveyshuoltoa lisättäisiin entisestään julkisen palveluntarjoajan paineita.

JULKISEN terveydenhuollon kustannuspaineiden helpottamiseksi on väläytelty mahdollisuutta siirtää työnantajien terveydenhuoltoon investoimia rahoja julkisen sektorin käyttöön. STTK:n mielestä tätä pitää tarkastella kriittisesti.

– Millä tavoin työnantajat voitaisiin velvoittaa investoimaan omia rahojaan julkiseen terveydenhoitoon? Entä kuka sitten hoitaisi ne työntekijät, joilla ei enää olisi työterveyshuoltoa, Palola pohtii tiedotteessa.

STTK:n mielestä toimivaa ei pitäisi rikkoa. Juuri nyt julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ei toimi toivotulla tavalla. Ongelmana ovat muun muassa hoitoon pääsy, pitenevät hoitojonot ja henkilöstövaje, STTK listaa.

Palola huomauttaa, ettei julkinen sektori pysty nytkään tarjoamaan sellaista työkykyosaamista, jota terveydenhuollossa on.

– Julkisella terveydenhuollolla ei myöskään ole yhteyttä työpaikoille eikä siten tietoa työpaikanolosuhteista tai mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Yksilöiden tarvitsema työkyvyn tuki ja työpaikkojen tarvitsema tuki työolojen kehittämiseen jäisivät saamatta.

STTK:n mukaan työterveyshuoltoa pitää kehittää ja sen täytyy kyetä vastaamaan muuttuvan työelämän ongelmiin.