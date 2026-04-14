Stubb aloitti Kanadan-vierailunsa: Turvallisuuskeskusteluja, arktisia suhteita ja jääkiekkoa

Presidentti Alexander Stubb on kaksipäiväisellä työvierailulla Kanadassa. Alkajaisiksi Stubb tapasi Ottawassa kenraalikuvernööri Mary Simonin.

Stubb muisteli Simonille viettäneensä 13-vuotiaana kesän Ontariossa.

- On hienoa olla täällä. Kanada on minulle kuin toinen koti, Stubb sanoi.

Poliittiset tärkeimmät keskustelut olivat luvassa myöhään illalla Suomen aikaa Kanadan pääministerin Mark Carneyn kanssa. Aiheina olivat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa transatlanttiset ja arktiset suhteet sekä sodat Lähi-idässä ja Ukrainassa.

Ennen neuvottelupöytään istumista vierailuohjelmaan oli kuitenkin mahdutettu kanadalaiseen ja suomalaiseen henkeen sopivasti pieni annos jääkiekkoa. Carney ja Stubb nimittäin vierailivat naisten jääkiekkojoukkue Ottawa Chargen harjoituksissa.

Ottawalaisjoukkueessa on myös suomalaisväriä: siinä pelaavat Ronja Savolainen ja Sanni Ahola, ja joukkueen apuvalmentajana toimii Juuso Toivola.

PRESIDENTIN seurueeseen Kanadassa kuuluvat myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).

Valtosella tiistain ohjelmassa oli tapaaminen Kanadan ulkoministerin Anita Anandin kanssa. Keskustelujen aiheiksi kerrottiin muun muassa Suomen ja Kanadan strategisen kumppanuuden toimeenpano sekä arktinen turvallisuus.

Suomi ja Kanada solmivat strategisen kumppanuuden ulko- ja turvallisuuspolitiikassa viime vuoden elokuussa.

Presidentin vanavedessä Kanadaan on matkustanut suuri joukko suomalaisyritysten edustajia erityisesti puolustus-, teknologia-, meri- ja kaivosteollisuudesta.

Bisnesdelegaatiossa ovat mukana muun muassa Bittium, Insta, Iceye, Kuva Space, Nammo Lapua, Nokia, Patria, Vaisala ja Wärtsilä.

KANADAN ja Euroopan unionin yhteistyö on viime aikoina tiivistynyt, eikä vähiten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikan takia. On jopa pohdittu sitä, voisiko Kanada liittyä Euroopan unionin jäseneksi.

Kanada on Naton perustajajäsen, mutta maa on lähentynyt myös toista puolustusyhteistyöryhmää JEFiä. Tämä on luonnollista, sillä myös JEFin toiminta ja kiinnostus painottuvat pohjoiseen.

Pääministeri Carney osallistui viime kuussa etäyhteydellä Helsingissä pidettyyn JEF-ryhmän huippukokoukseen.

Trumpin nyttemmin harventuneet uhkailut liittää Kanada Yhdysvaltain 51. osavaltioksi ovat romahduttaneet kanadalaisten kuvan etelänaapurista, jota pidetään jo suurempana uhkana maailmarauhalle kuin esimerkiksi Venäjää.

DAVOSIN talousfoorumin paljon kiitellyssä puheessaan aiemmin tänä keväänä pääministeri Carney sanoi Yhdysvaltain johtaman maailmanjärjestyksen jo romahtaneen ja että tähän uuteen todellisuuteen pitää sopeutua.

Samassa yhteydessä Carney mainitsi presidentti Stubbin lanseeraaman arvopohjaisen realismin käsitteen ja totesi, että on tärkeää olla sekä periaatteellinen että pragmaattinen.

Stubbia isännöivällä Carneyllä oli syytä tyytyväisyyteen myös omasta takaa. Hänen liberaalipuolueensa nimittäin varmisti maanantaina voiton kolmissa parlamentin täytevaaleissa, ja Kanadan niukka vähemmistöhallitus muuttui samalla niukaksi enemmistöhallitukseksi.

STT/Niilo Simojoki