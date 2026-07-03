Menikö Petteri Orpon kesä jo pilalle? Hyvävelikohu tahrii puolueen mainetta ja Rydmankin ryttyilee

Pääministeripuolue kokoomus on ajautunut keskellä kesää kahden rintaman sotaan, jossa sillä näyttäisi olevan maine- ja kannatusmielessä vain hävittävää. Simo Alastalo Demokraatti

Toinen rintama liittyy perinteiseen, laillisuuden rajoissa tapahtuvaan suhmuroitiin, jolla Suomessa on tavattu edistää omille eturyhmille suotuisia rakennushankkeita. Ensin lyödään kavereiden kesken kättä päälle, sitten naamioidaan kokonaisuus näyttämään tavanomaiselta projektivalmistelulta.

Näin toimittiin myös huhtikuun 2025 puoliväliriihessä, kun kokoomus sitoi itsensä ja hallituksen 35 miljoonan euron ehdolliseen Helsinki Garden -diiliin.

Nyt puolueen HIFK-siiven ajama järjestely ei näytäkään enää kovin hyvältä, selittelyn suo kutsuu uppoamaan syvemmälle, eikä hallihankkeen talouskaan ole vakaalla pohjalla.

TOINEN kokoomuksen kriisirintama liittyy perussuomalaiseen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmaniin, entiseen pitkäaikaiseen kokoomuksen kansanedustajaan.

Aluksi Rydman kohahdutti linjaamalla sotejärjestöjen Stea-avustusten kriteereistä ja sen jälkeen sosiaalityön tutkimusrahoituksesta.

Juna on tutkimusrahoituksen kohdalla jo mennyt. Muun muassa Itä-Suomen yliopisto ja UKK-instituutti vievät asian oikeuteen, joka tulee aikanaan ratkaisemaan toimiko Rydman rahoitusta leikatessaan valtuuksiensa rajoissa.

Avustussoppa on edelleen tulilla. Tänään perjantaina kokoomus on runtannut kansliapäällikkötyöryhmän valmisteleman asetusluonnoksen lausuntokierrokselle.

Asetuksen avulla pääministeri toivoo voivansa ampua alas Rydmanin Stea-avustuskriteerit ennen sotejärjestöjen syyskuun hakemuskierrosta. Stea-kriteerit ovat kokoomukselle paljon tutkimusrahoitusta suurempi ongelma.

Vaikka osa puolueessa vaikuttaisi kannattavan Rydmanin järjestönäkemystä, virallinen kokoomus vastustaa sitä kykenemättä selkeästi kertomaan mikä avustuskriteereissä on ongelmana. Jonkinlaisena julkisena oletuksena on ollut, että ytimessä olisivat osa maahanmuuttajajärjestöistä ja Seta, joilta Rydman olisi tuet lopettamassa.

MIKÄLI Orpo ja kokoomus eivät saa Rydmanin kriteerejä kumottua, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea tekee niiden pohjalta avustusehdotuksensa itsenäisyyspäivän tienoilla.

Ministeri Rydman päättää valtionavustuksista ehdotuksen pohjalta. Tämän vuoden avustuksista päätti vielä Rydmanin edeltäjä Kaisa Juuso. Päivämäärä oli 26. tammikuuta.

Rydmanin tahdon mukainen ja pääministerin yli kävelevä soteavustusratkaisu olisi uudenvuodenlahja perussuomalaisille.

Ajankohdalla on väliä, koska tulevan vuodenvaihteen tienoilla tehdään jo täysillä vaalikampanjaa. Rydmanin tahdon mukainen ja pääministerin yli kävelevä soteavustusratkaisu olisi uudenvuodenlahja perussuomalaisille.

Kaikki yritykset avustusehdotuksen kumoamiseksi olisivat kokoomukselle ja RKP:lle käytännössä osallistumista perussuomalaisten vaalikampanjaan.

On myös epäselvää, riittääkö asetus kumoamaan Rydmanin Stea-kriteerit. Rydman on jo itse ehtinyt Helsingin Sanomissa tulkitsemaan asetusluonnoksen vahvistavan hänen kriteereitään.

Rydmanin viranhoito ja pääministeripuolueen edesottamukset rakennusbisneksessä saattavat laskea entisestään kokoomuksen kannatusta naisten keskuudessa.

TORSTAINA julkaistussa Ylen mittauksessa kokoomus oli menettänyt suosiostaan 0,9 prosenttiyksikköä. Vaikka muutos mahtuu virhemarginaaliin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan nimenomaan naisäänestäjien epäluottamus kokoomukseen näkyy nyt luvuissa yleisesti.

Mittauksen jälkeen kokoomuksen ministeriryhmän naisjäsenet ovat pyrkineet kaikkia kanavia pitkin julkisuuteen tuomitsemaan Wille Rydmanin ratkaisuja.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen totesivat torstaina yhteisessä kannanotossaan, etteivät poliitikot päätä Suomessa siitä mitä tutkijat tutkivat.

On vaikea nähdä miten tahdonilmaus pitäisi ymmärtää. Rydman nimenomaan päätti siitä mitä tutkijat tutkivat – jättämällä yhdeksän vertaisarvioitua ja virkaesitykseen sisältynyttä sosiaalityön tutkimushanketta valtionavun ulkopuolelle. Eikä pääministerikään voinut asialle mitään.

Johtopäätös on varsin selvä: kokoomus on pääministeripuolueeksi paraikaa harvinaisen eksyksissä – sekä omien taustajoukkojensa tarpeiden että liittolaistensa vastarinnan kanssa.