Kotimaa

17.10.2025 12:45 ・ Päivitetty: 17.10.2025 12:45

Stubb armahti yhden ja hylkäsi kymmenkunta armonanomusta

Presidentti Alexander Stubb on armahtanut naisen, joka oli tuomittu törkeästä petoksesta kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Nainen oli huijannut iäkkäältä mieheltä omaisuutta noin 1,7 miljoonan euron edestä.

Stubb hylkäsi kymmenkunta muuta armonanomusta. Armahdusta olivat anoneet muun muassa huumerikoksista pitkään vankeusrangaistukseen tuomittu Janne Tranberg sekä Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Georgij Alafuzoff. Alafuzoff sai yhden vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeustuomion kesäkuussa, koska hän oli käsitellyt ja säilyttänyt salassa pidettävää ja turvallisuusluokiteltua sotilastiedusteluun liittyvää tietoaineistoa oikeudettomasti kotonaan.

Armonanomukset käsitellään oikeusministeriössä, ja presidentti päättää niistä oikeusministerin esityksen perusteella. Presidentti voi antaa armoa kumoamalla lainvoimaisen rangaistuksen tai lieventämällä sitä.

Kommentit

