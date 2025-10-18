Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.10.2025 09:22 ・ Päivitetty: 18.10.2025 09:22

Stubb BBC:lle: Vain Trump voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään – ”enemmän keppiä”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Presidentti Alexander Stubb sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa, että vain Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi pakottaa Venäjän Vladimir Putinin neuvottelupöytään Ukrainan sodan päättämiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb antoi radiohaastattelun ennen Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin eilistä tapaamista Valkoisessa talossa. Stubbin mukaan Venäjän taivuttelemiseen tarvitaan nyt porkkanan sijasta keppiä.

-  Nyt tarvitaan vähemmän porkkanaa ja enemmän keppiä Venäjän tuomiseksi neuvottelupöytään. Venäjä on pakotettava neuvottelupöytään, ja sitä diiliä presidentti Trump nyt yrittää tehdä. Hän tarjosi presidentti Putinille porkkanaa Alaskassa. Nyt jos katsotaan kieltä, jota hän on viime aikoina käyttänyt, on niissä ollut enemmän keppiä, Stubb sanoo.

Trump oli viime viikkoina koventanut äänenpainojaan Venäjän suhteen, ja mediatietojen mukaan hän olisi harkinnut pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten luovuttamista Ukrainalle. Ääni Trumpin kellossa muuttui kuitenkin äkisti torstaina sen jälkeen, kun hän oli käynyt pitkän puhelinkeskustelun Venäjän Putinin kanssa.

Valkoisen talon perjantaisen tapaamisen jälkeen kävi ilmi, että Trump kieltäytyy toistaiseksi luovuttamasta huhuttuja pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia Ukrainan käyttöön.

Trump on kertonut tapaavansa piakkoin Putinin Unkarin Budapestissä. Tapaamisen tarkasta ajankohdasta ei ole varmuutta.

