Stubb: Euroopan kannattaa ottaa kontakti Venäjään seuraavan kahden kuukauden aikana

Euroopan kannattaa ottaa kontakti Venäjään seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan kahden kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb tapasi perjantaina mediaa Naantali Kultaranta-keskustelujen päätteeksi.

Stubb sanoo, että on hiljaisia signaaleja, kuten diplomaattisia yhteyksiä, jotka kertovat myös Venäjän halukkuudesta neuvotella Euroopan kanssa.

Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa sekä mahdollisesti myös Italia. Hän myös toivoo neuvotteluihin mukaan ainakin yhtä Venäjän rajavaltiota, esimerkiksi Puolaa.

Toiseen päivänpolttavaan aiheeseen, eli Yhdysvaltain ja Iranin väliseen sopimusluonnokseen, Stubb suhtautuu varauksella.

- Tässä vaiheessa en vielä pidättäisi hengitystäni.

Luonnoksesta on tihkunut tietoja perjantaina iranilaismedioiden kautta.

YHDYSVALTAIN käyttäytyminen maailmalla presidentti Donald Trumpin toisella kaudella on ollut ailahtelevaista.

Presidentti Stubb vastasi kysymykseen Naton yhteisistä intresseistä ja kommentoi puolustusliiton keskiössä olevan pelote, josta Yhdysvallat on toisen maailmansodan jälkeen kantanut päävastuun.

Presidentti sanoo Naton menevän tulevaisuudessa kohti tasapäistä työmäärää Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Aiemmin vastuu on presidentin mukaan ollut 60-prosenttisesti Yhdysvalloilla ja 40-prosenttisesti Euroopalla.

Stubb myös muistuttaa, että Yhdysvallat on niin ikään riippuvainen Euroopasta, eikä vain toisin päin. Hän nostaa esimerkiksi Suomeen viime vuonna saaman jäänmurtajatilauksen.

STUBB on kommentoinut, ettei näe ulko- tai turvallisuuspoliittista estettä, että Suomi liittyisi Ranskan ydinasealoitteeseen.

STT kysyi Stubbilta, miten Ranskan tulevat presidentinvaalit voisivat vaikuttaa Suomen kantaan. Vuoden 2027 vaaleissa Ranskan presidentiksi saattaa nousta laitaoikeistolainen ehdokas.

- Ranskassa on vain yksi ihminen, joka päättää maan ydinasepolitiikasta, ja se on Ranskan presidentti.

Stubb kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun, mutta vielä ei ole aika tehdä päätöksiä esimerkiksi juuri Ranskan tulevien vaalien vuoksi.

Ilja Minkin, Milja Rämö