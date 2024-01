Stubb IS:lle: “On yksi asia, jossa puuttuisin työmarkkinakiistaan”

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb oli tänään Ilta-Sanomien haastattelussa ja esiin nousivat jälleen muun muassa työmarkkinakysymykset. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän painotti jälleen, että lähtökohta on se, että tasavallan presidentti ei puutu sisäpoliitikkaan.

– On tärkeää, että tasavallan presidentti ei ota kantaa työmarkkinaosapuolten yksityiskohtiin. Miksi? Koska silloin hänestä tulee helposti työmarkkinaosapuoli. Totta kai tasavallan presidentti voi toivoa ja vedota osapuoliin, että ratkaisu löytyy, koska meidän täytyy saada uutta vauhtia meidän talouteemme.

Stubb sanoi kuitenkin, että on yksi asia, jossa puuttuisi tasavallan presidenttinä työmarkkinakiistaan.

– Se on se, että jos meidän huoltovarmuutemme jostain syystä kärsisi, Stubb sanoi.

– Menemmekö me nyt sellaiseen tilanteeseen, jossa tilanne on niin vaikea vaikkapa helmikuussa, että istuva tasavallan presidentti joutuu ottamaan kantaa? Sitä me emme vielä tässä vaiheessa tiedä, mutta voisin olettaa, että hän tekee sen taustalla. Ja jos hän tekee sen julkisesti, silloin ainoastaan vetoaa osapuoliin, Stubb totesi Ilta-Sanomille.

Stubb sanoi, että toimivat, talouskasvua ruokkivat työmarkkinat ovat kaikkien suomalaisten intressissä.

– Totean myös sen, että jakaantunut tai hajanainen yhteiskunta on myös meille turvallisuusriski. Se me ollaan nähty monessa muussa maassa ja nostan nyt tässä erityisesti esille Yhdysvallat, joka tällä hetkellä on hyvinkin jakaantunut ja toksinen maa poliittiselta ilmapiiriltään.

Myös SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen on aiemmin kantanut huolta repivästä työmarkkinapolitiikasta.

– Sisäisesti jakautunut maa on hauras vaikutusyritysten edessä. Repivä politiikka ja oikeusvaltiota horjuttava retoriikka ovat turvallisuusuhkia, joista presidentti ei voi vaieta. Myös pyrkimys hakea selkävoittoja työmarkkinoilla lisää epävakautta, Urpilainen on tviitannut.