Stubb: Jos Venäjä pelaa nyt aikaa, haemme uusia ratkaisuja

Presidentti Alexander Stubb ei vielä pidätä hengitystään odotellessaan Putinin ja Zelenskyin tapaamista: voi olla, ettei Venäjän johtaja uskalla tavata aloittamansa sodan vastapuolta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kertoi näkemyksistään lehdistötilaisuudessa Washingtonin-kokouksen jälkeen varhain tiistaina Suomen aikaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisia johtajia Washingtonissa paikallista aikaa maanantaina. Myös Stubb osallistui tapaamiseen, jossa oli tarkoitus käsitellä rauhan saamista Ukrainaan.

Stubbin mukaan Ukrainan ja Venäjän johtajien kahdenkeskinen tapaaminen varmistui, kun Trump soitti Putinille kokouksen aikana.

Kahdenkeskisen tapaamisen jälkeen on tarkoitus järjestää kolmikantakokous, jossa ovat mukana Zelenskyi, Putin ja Trump.

Tapaamisen paikka ja aika on Stubbin mukaan vielä auki, mutta tarkoitus olisi järjestää se mahdollisimman pian, toiveena parin viikon sisällä. Kolmenvälinen tapaaminen voisi tapahtua hyvinkin pian Zelenskyin ja Putinin tapaamisen jälkeen, Stubb lisäsi.

Stubb kuitenkin varoitti, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa.

- Jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämäntyyppiseen tapaamiseen tai kolmenväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Jos hän pelaa aikaa, haemme yhdessä uusia ratkaisuja, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan puhelu Putinille oli kokouksessa yhdessä sovittu.

- Presidentti Trump piti hyvänä ajatuksena, että hän kertoisi tilanteesta (Putinille) ja nimenomaan ehdottaisi kahdenvälistä tapaamista, josta hän oli etukäteen keskustellut Zelenskyin kanssa.

KOKOUSPÄIVÄ Washingtonissa oli rakentava ja työntäyteinen, Stubb kertoo. Hänen mukaansa kokouksessa otettiin kolme askelta eteenpäin Alaskasta, jossa Trump ja Putin tapasivat viime viikolla.

Stubb kertoi, että keskusteluiden antina oli kolme konkreettista asiaa: Zelenskyin ja Putinin tapaaminen ja sitä seuraavan kolmikantakokouksen sopiminen sekä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteiset turvatakuut, joiden työstäminen aloitettiin välittömästi.

Mitään konkreettista Yhdysvaltojen tai Suomen osallistumisesta turvatakuisiin ei sovittu.

Stubb ei kertonut paljon siitä, millaisista turvatakuista johtajat keskustelivat. Trump sanoi kokouksen jälkeen Truth Social -viestipalvelussa, että Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

- Sovittiin turvatakeista, joiden yksityiskohtia lähdetään nyt käymään läpi, Stubb sanoi.

Puheissa oli jo aiemmin julkisuudessa puhutut, sotilasliitto Naton viidennen artiklan kaltaiset turvatakuut. Viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

Hänen mukaansa mitään konkreettista Yhdysvaltojen tai Suomen osallistumisesta turvatakuisiin ei sovittu. Virkamiehet ja sotilaat aloittavat nyt takeiden valmistelut, ja asiaan on tarkoitus palata lyhyellä aikavälillä.

- Toivon, että jopa viikon sisään voimme saada jotain konkreettista turvatakeista, Stubb sanoi.

SUOMEN KALTAISELLE maalle on Stubbin mielestä tärkeää olla mukana Washingtonin-kokouksen kaltaisissa keskusteluissa.

- Me tietenkin ymmärrämme vaikutusvaltamme rajallisuuden, koska olemme pieni maa. Samalla olemme Ukrainan kanssa ainoa maa, jolla on raja Venäjän kanssa. Tästä näkökulmasta meidän näkökulmamme on relevantti, Stubb sanoi.

Aiemmin Valkoisessa talossa Stubb puhui Suomen historiasta Venäjän kanssa, kun eurooppalaiset johtajat antoivat lyhyet puheenvuorot ennen kokoustaan Trumpin kanssa.

Stubb sanoi silloin, että Suomi löysi ratkaisun vuonna 1944 ja että myös vuonna 2025 löydetään ratkaisu Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan.

Stubb korosti, ettei tarkoittanut tällä sitä, että Ukrainan pitäisi olla valmis alueluovutuksiin.

- Tilanne vuonna 1944 oli hyvin erilainen. Suomi oli yksin, ei ollut muita vaihtoehtoja. Tavoitteenamme on pitää huoli siitä, että Ukrainan suvereniteetti ja alueiden koskemattomuus säilyvät, Stubb sanoi.

Teksti: STT / Saara-Miira Kokkonen