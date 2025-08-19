Trump junailee nyt Putinin ja Zelenskyin yhteistapaamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän on alkanut valmistella lähiviikoiksi tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Ukrainan rauhanhieronnasta.

Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan sen jälkeen, kun hän oli päättänyt neuvottelut Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien kanssa Washingtonissa varhain tiistaina Suomen aikaa.

Trump vahvisti, että hän soitti tapaamisen aikana Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Myös Kreml vahvisti puhelinkeskustelun eri medioille. CNN:n lähteen mukaan muut Euroopan johtajat eivät olleet läsnä puhelussa.

- Kokousten lopuksi soitin presidentti Putinille ja aloitin valmistelut tapaamiselle, joka käydään myöhemmin päätettävässä kohteessa presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin välillä, Trump kertoi.

Putinin neuvonantaja Juri Ushakov kertoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan, että Putin oli avoin ajatukselle suorista keskusteluista Ukrainan kanssa.

Zelenskyi sanoi myöhemmin lehdistötilaisuudessa olevansa valmis kahdenkeskiseen tapaamiseen Putinin kanssa. Zelenskyin mukaan muut Euroopan johtajat tukivat häntä asiassa. Mahdollisen tapaamisen paikka ja ajankohta ovat vielä auki. Lisää aiheesta Stubb: Jos Venäjä pelaa nyt aikaa, haemme uusia ratkaisuja

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi Venäjän ja Ukrainan presidenttien mahdollisesta tapaamisesta. Stubbin mukaan Trumpin puhelu Putinille oli kokouksessa yhdessä sovittu.

VARSINAISEN kokouksen päätteeksi valtiojohtajat kokoontuivat vielä keskenään presidentin työhuoneeseen Valkoisessa talossa. Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan työhuoneessa käydyissä keskusteluissa eivät nähtävästi olleet mukana sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tai EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Washingtonin-kokoukseen osallistuivat myös presidentti Stubb, Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös turvatakuista Ukrainalle, mutta konkreettisia päätöksiä ei julkistettu. Trumpin mukaan Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Stubb kertoi myöhemmin lehdistötilaisuudessa, että turvatakuiden työstäminen aloitettiin välittömästi.

Zelenskyi kertoi keskustelun jälkeen lehdistötilaisuudessa, että liittolaismaat luonnostelevat turvatakuiden sisällön, jos rauhansopimus solmitaan Venäjän kanssa. Zelenskyin mukaan turvatakuita koskevat suunnitelmat vahvistetaan jollakin tasolla viimeistään ensi viikon aikana.

Uutiskanava CNN:n mukaan Zelenskyi vahvisti, että neuvotteluissa keskusteltiin 90 miljardin dollarin asehankinnasta, jonka Ukraina tekisi Yhdysvalloilta. Hankinta on määrä tehdä Euroopan maiden rahoituksen avulla, ja se on osa Ukrainan turvatakuita.

SAKSAN LIITTOKANSLERI Merz sanoi epäilevänsä, ettei Putinilla ole rohkeutta tavata Ukrainan presidenttiä. Merz kertoi asiasta Der Spiegelille.

Merzin mukaan Putinin ja Zelenskyin pitäisi tavata seuraavien kahden viikon aikana. Merz myös peräänkuulutti aselevon tarvetta alueelle ennen rauhansopimuksen solmimista.

Merzin mielestä seuraavat päivät ovat elintärkeitä Ukrainan ja Euroopan kannalta. Hänen mukaansa Ukrainaa ei tule pakottaa alueluovutuksiin neuvottelujen aikana.

- Venäjän vaatimus, että Ukraina luopuisi Donetskin vapaista alueista, vastaa suoraan sanoen ehdotusta, että Yhdysvallat luopuisi Floridasta, Merz vertasi.

Tapaamisessa ei keskusteltu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ukrainan mahdollisista alueluovutuksista Venäjälle.

Macronilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa tapaamisen jälkeen, oliko Trump sanonut alueluovutusten olevan edellytys minkäänlaisille Yhdysvaltain turvatakuille. Macronin mukaan asiasta ei keskusteltu lainkaan.

Macron sanoi, että Venäjälle tulisi asettaa lisäpakotteita, mikäli rauhanneuvottelut Putinin kanssa eivät edisty.

- Olemme valmiita sanomaan, että pakotteita tulee lisätä, jos tämän prosessin päätteeksi saamme kieltävän vastauksen, Macron sanoi.

Mahdollinen rauhansopimus ei saisi Macronin mukaan myöskään rajoittaa Ukrainan asevoimien kokoa.

Britannian pääministeri Keir Starmer puolestaan kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle tapaamisen osoittaneen, että Euroopan johtajien, Trumpin ja Zelenskyin keskuudessa vallitsee yksimielisyys. Starmer painotti, ettei Ukrainasta tule tehdä päätöksiä, joissa Ukraina ei ole itse mukana.