Stubb keskusteli Bidenin kanssa Nato-huippukokouksen avajaisissa – Ukrainalle luvattiin ilmatorjuntajärjestelmiä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvaili lahjoitusta historialliseksi ja sanoi sen olevan osa Naton pyrkimyksiä suojella Ukrainaa Venäjän ilmahyökkäyksiltä.

- Sota päättyy siten, että Ukraina pysyy vapaana ja itsenäisenä maana. Venäjä ei voi voittaa, Biden sanoi juhlaseremoniassa pitämässään puheessa.

Lausunnossa julkistettu lahjoitus sisältää uuden yhdysvaltalaisen Patriotin, minkä lisäksi Saksa ja Romania ilmoittivat jo aiemmin lähettävänsä kaksi Patriot-järjestelmää.

Myös Hollanti on sanonut tekevänsä töitä sen eteen, että he voisivat lähettää yhden Patriotin Ukrainan tueksi. Ukraina on toivonut liittolaisilta nimenomaan Patrioteja. Lisäksi Italia on lähettämässä Ukrainalle yhden erillisen ilmatorjuntajärjestelmän.