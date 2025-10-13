Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.10.2025 10:38 ・ Päivitetty: 13.10.2025 10:38

Stubb kiittää ”väsymättömästä työstä” panttivankien vapauttamiseksi – Valtonen: ”Toivomme, että tämä hetki merkitsee alkua kestävälle rauhalle”

LEHTIKUVA / AFP / AHMAD GHARABLI
Hamasin panttivankina ollut Ziv Berman näytti peukkua bussin ikkunasta vapauduttuaan maanantaina.

Presidentti Alexander Stubb kiittää viestipalvelu X:ssä Yhdysvaltoja ja muita maita väsymättömästä työstä israelilaisten panttivankien vapauttamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Samalla hän rohkaisee osapuolia käyttämään tilaisuuden ja toimeenpanemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelman kokonaisuudessaan.

-  Sekä israelilaiset että palestiinalaiset ansaitsevat paremman tulevaisuuden. Turvallisuus kuuluu kaikille, Stubb kirjoittaa.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Hamasin panttivankien kauan odotettu vapautus on merkittävä askel kohti toipumista syvästä inhimillisestä kärsimyksestä.

-  Toivomme, että tämä hetki merkitsee alkua kestävälle rauhalle, oikeudenmukaisuudelle ja turvallisuudelle kaikille Lähi-idän ihmisille, Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Valtonen rokaisee osapuolia jatkamaan vuoropuhelua kahden valtion malliin perustuvan rauhan saavuttamiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Demokraatille: Rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.10.2025
Teatteriarvio: Aleksin tarina saa näyttämöllä ”onnensoturi” -käsitteen tuntumaan julman ironiselta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU