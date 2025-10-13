Ulkomaat
13.10.2025 10:38 ・ Päivitetty: 13.10.2025 10:38
Stubb kiittää ”väsymättömästä työstä” panttivankien vapauttamiseksi – Valtonen: ”Toivomme, että tämä hetki merkitsee alkua kestävälle rauhalle”
Presidentti Alexander Stubb kiittää viestipalvelu X:ssä Yhdysvaltoja ja muita maita väsymättömästä työstä israelilaisten panttivankien vapauttamiseksi.
Samalla hän rohkaisee osapuolia käyttämään tilaisuuden ja toimeenpanemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelman kokonaisuudessaan.
- Sekä israelilaiset että palestiinalaiset ansaitsevat paremman tulevaisuuden. Turvallisuus kuuluu kaikille, Stubb kirjoittaa.
Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Hamasin panttivankien kauan odotettu vapautus on merkittävä askel kohti toipumista syvästä inhimillisestä kärsimyksestä.
- Toivomme, että tämä hetki merkitsee alkua kestävälle rauhalle, oikeudenmukaisuudelle ja turvallisuudelle kaikille Lähi-idän ihmisille, Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Valtonen rokaisee osapuolia jatkamaan vuoropuhelua kahden valtion malliin perustuvan rauhan saavuttamiseksi.
Kommentit
