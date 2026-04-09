9.4.2026 13:26 ・ Päivitetty: 9.4.2026 13:49

Stubb lähtee Yhdysvaltoihin

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bilderberg-ryhmän tapaamiseen Washingtonissa 9.-12. huhtikuuta 2026.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vuosittaiset Bilderberg-tapaamiset tuovat yhteen johtavia eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia poliitikkoja, tutkijoita, toimittajia ja yrityselämän edustajia ja tarjoavat alustan epävirallisille ja luottamuksellisille keskusteluille.

Stubb osallistuu ensi maanantaina Brookings-instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) matkustaa Washingtoniin ja osallistuu viikonloppuna Bilderberg-tapaamiseen.

Ulkoministeriön mukaan Valtosella on myös useita korkean tason tapaamisia. Lisäksi hän osallistuu vienninedistämistapahtumaan Suomen suurlähetystössä.

