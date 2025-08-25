Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.8.2025 07:39 ・ Päivitetty: 25.8.2025 08:33

Stubb: Rauhanponnisteluissa heiluttu toivon ja epätoivon välillä

LEHTIKUVA / MOEIN ESHGHI

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Euroopan suhteita Venäjään ei voi palauttaa ennen kuin Ukrainaan on saatu pysyvä ja oikeudenmukainen rauha.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sittenkään suhteet eivät voi palata ennalleen, koska Venäjän päätös rikkoa yhteisiä sääntöjä ei voi jäädä vaille seurauksia, Stubb sanoi vierailullaan Ahvenanmaalla.

Ponnisteluissa rauhan saamiseksi Ukrainaan on Stubbin mukaan heiluttu viime aikoina toivon ja epätoivon välillä. Tärkeintä on hänen mukaansa se, että Ukraina säilyttää tulevassa ratkaisussa itsenäisyytensä, itsemääräämisoikeutensa ja alueellisen koskemattomuutensa.

Stubb puhui Itämeren alueen parlamentaarikkojen kokouksessa Maarianhaminassa. Ilta-Sanomat välitti puheen verkkosivullaan.

Samassa tilaisuudessa puhui myöhemmin myös Venäjän nykyhallintoa maanpaossa vastustava Julija Navalnaja, venäläisvankilassa kuolleen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin leski.

Stubb tapaa maanantain vierailullaan myös Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan ajankohtaisista asioista. Presidentin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin vierailu päättyy alkuiltapäivästä yleisötilaisuuteen Maarianhaminan torilla.

Uutista täydennetty klo 11.33 tiedolla Navalnajan puheesta.

