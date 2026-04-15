Stubb: Sääntöpohjaista järjestelmää ei ole vielä menetetty

Presidentti Alexander Stubbin mukaan kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää ei ole vielä lopullisesti menetetty. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos näin olisi, niin esimerkiksi YK ja kaikki siihen liittyvät kansainväliset instituutiot olisi jo lakkautettu, Stubb perusteli työvierailullaan Kanadassa myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa.

Tuhoutumisen sijaan maailmanjärjestys on Stubbin mukaan muutoksessa ja nyt on mietittävä, miten kansainvälisen oikeuden ja sääntöjen kunnioittamista voitaisiin vahvistaa.

Stubb ja Kanadan pääministeri Mark Carney julkistivat tiistaina näkemyksistään pitkän yhteisen lausunnon, jossa korostettiin muun muassa arvopohjaista realismia lähestymistapana sekä laajan yhteistyön merkitystä ongelmien ratkaisemisessa.

Muuttuva maailmanjärjestys nousee esiin myös työvierailun toisena päivänä Kanadassa, kun Stubb osallistuu aihetta koskevaan keskusteluun Carletonin yliopistolla.

Suomalaistoimittajia Ottawassa tavannut Stubb suitsutti Kanadan vierailua yhdeksi vuoden tärkeimmistä muun muassa siksi, että nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tarvitaan Kanadan kaltaisia ystäviä, joiden kanssa perustavat arvot ja intressit ovat Suomen kanssa yhtenäisiä.

- Näemme nyt ihan selvästi myös kanadalaisten lähestymistä sekä Pohjoismaihin että Eurooppaan. Tätä työtä tulemme kanadalaisten kanssa jatkamaan, Stubb sanoi.

Kanadan mahdollisista EU-jäsenyyshaluista kysyttäessä Stubb totesi Carneyn vihjanneen, että EU:sta olisi hyvä puhua tiistain illallisella.

- Totesin, että puhutaan mielellään. Raportoin sitten pääministerille, mistä olemme puhuneet, Stubb myhäili.

MAIDEN yhteisistä intresseistä kielii puolestaan se, että Stubbin mukana on Kanadassa hänen presidenttikautensa mittavin noin 40 yrityksen delegaatio erityisesti puolustus-, teknologia- ja kaivosteollisuudesta.

Keskiviikkona presidentin vierailuohjelma päättyy yritysseminaariin, jossa keskustellaan elinkeinoelämän roolista puolustuksen, turvallisuuden ja kestokyvyn rakentamisessa arktisella alueella. Paikalla ovat muun muassa Kanadan puolustus- ja teollisuusministerit.

- Olen varma, että paljon hyviä yhteistyömahdollisuuksia löytyy, Stubb sanoi tiistaina.

Ajankohtaista kansainvälistä tilannetta Stubb kommentoi muun muassa kertomalla, että hän aikoo edustaa Suomea Ranskan ja Britannian perjantaina isännöimässä videokokouksessa vapaan ja turvallisen merenkulun takaamisesta Hormuzinsalmessa. Päätöstä siitä, miten Suomi voisi hankkeeseen osallistua, ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Presidentti huomautti, että Kanadan tapaan Suomi on arktinen maa, jonka kyvyistä ei välttämättä ole hyötyä Lähi-idän vesien turvaamisessa.

- Meillä on jäänmurtajia, mutta niistä ei ole hyötyä Hormuzinsalmella, Stubb sanoi.

Stubb kertoi myös keskustelleensa viikonloppuna pitkään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa ja välittäneensä keskustelun antia Yhdysvaltain hallinnolle matkalla Kanadaan. Sotatilannetta Stubb kuvaili Ukrainan kannalta toiveikkain sanakääntein.

- Ensimmäistä kertaa maaliskuussa Ukraina lanseerasi (laukaisi) enemmän ohjuksia ja drooneja Venäjän puolelle kuin päinvastoin. Ukrainan asema on ainakin rintamalla vahvistumaan päin, Stubb sanoi.

Hänen mukaansa tämä ei tarkoita, ettei venäläisjoukkojen etenemistä edelleen tapahtuisi.

- Mutta se eteneminen on niin hidasta, että jossain vaiheessa Venäjänkin pitää varmasti erilaisia vaihtoehtoja ruveta miettimään, Stubb arvioi.

SUOMEN valtiojohdon työvierailu alkoi tiistaina vahvasti jääkiekon sävyttämänä. Stubb ja Carney ottivat itsekin mailat käsiin ja luistelivat Ottawa Charge -naisjoukkueen harjoituksiin.

- Mieshän on legenda, Carney kuvaili suomalaista vierastaan toimittajille.

Myöhemmin tiedotustilaisuudessa Stubb vakuutteli Carneyn jääkiekkotaitojen olevan huomattavasti paremmat.

Myös työvierailun lahjat olivat suoraan kaukalosta. Carney sai tuliaisiksi Suomessa HIFK:ssa aikanaan pelanneen kanadalaisen Carl Brewerin pelipaidan numero 5.

- Vastalahjaksi tuli sitten (Nikolas) Matinpalon Ottawa Senatorsin pelipaita 33, Stubb kertoi.