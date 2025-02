Stubb Trumpin Gaza-puheista: ”Suomen tulokulma on hyvinkin selkeä”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi valtiopäivien avajaisten lehdistötilaisuudessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansainvälistä kohua herättäneitä Gaza-lausuntoja. Demokraatti Demokraatti

Trump totesi tiistaina Washingtonissa toimittajille muun muassa, että Gazan 1,8 miljoonaa asukasta pitäisi siirtää pois alueelta ja ottaa Gaza samalla Yhdysvaltain hallintaan. Hän lupasi rakentaa Gazaan ”Rivieraksi” kutsumansa rantakohteen. Vastuu Gazassa asuvista palestiinalaisista kuuluisi Trumpin mukaan Lähi-idän vauraille maille.

Stubb painotti Suomen tukevan edelleen YK:ta ja kahden valtion mallia eli Israelia ja erillistä Palestiinan valtiota.

– Suomen tulokulma on hyvinkin selkeä. Me tuemme aina kansainvälistä oikeutta, Stubb sanoi toimittajille eduskunnassa.

Stubbin mukaan kansainvälinen oikeus perustuu tässä tapauksessa kolmeen pilariin, joista ensimmäinen on itsenäisyys, toinen itsemääräämisoikeus ja kolmas alueellinen koskemattomuus.

– Loppupelissä ratkaisu Gazasta on osapuolten välillä sovittu sopimus, eli Israelin ja Palestiinan.

PRESIDENTILTÄ kysyttiin myös uussuomettumiseen liittyvistä huolista, joissa Yhdysvaltojen on katsottu korvanneen ”rähmällään olon” kohteena takavuosikymmenten Neuvostoliiton. Stubb vastasi lyhyellä historiakertauksella.

– Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain vertaaminen osoittaa tiettyä historiattomuutta. Täytyy muistaa, että Neuvostoliitto oli kommunistinen, autoritäärinen, totalitaarinen sortovaltio. Imperialistinen valtio, joka otti hoteisiinsa keski- ja itä-Euroopan. Neuvostoliitto oli valtio, jota vastaan Suomi taisteli talvisodassa ja jatkosodassa, jonka seurauksena menetimme 10 prosenttia maa-alueistamme ja de facto suvereniteetin.

– Näiden kahden vertaaminen tässä historiallisessa tilanteessa, pidän sitä aika monimutkaisena. Mutta hyvänä pidän tietysti sitä, että Suomi ei enää ole suomettunut maa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä saa vapaasti esittää, Stubb totesi toimittajille.

Trump on esittänyt myös Tanskan itsehallinnollisena osana toimivan Grönlannin luovuttamista Yhdysvalloille.

– On ilman muuta selvää, että me tuemme Tanskaa. Me tuemme Tanskan itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia, Stubb sanoi.

HÄN vetosi diplomatian erilaisiin käytänteisiin, joista yksi on julkisuusdiplomatia. Parhaillaan sitä tehdään Stubbin mukaan Tanskan toiveesta taustalla ja Euroopan unionin johdolla.

Stubb totesi valtiopäivien avajaispuheessaan, että Yhdysvaltain linja on muuttunut. Maa ei enää tukeudu samalla tavalla monenkeskiseen yhteistyöhön kuten esimerkiksi EU ja Suomi. EU:ssa ja Suomessa kuitenkin uskotaan yhä kansainvälisiin instituutioihin ja sääntöpohjaiseen järjestelmään.

– Yhdysvaltain politiikka tällä hetkellä on hyvin transaktionaalista. Silloin meidän on totta kai oltava uskollisia omille arvoillemme, pidettävä niistä kiinni, ja samalla haettava erilaisia yhteistyön muotoja Yhdysvaltojen kanssa.

– Elämme epävarmuuden aikakautta. Se tosiasia pitää tunnustaa.

Stubb vetosi terveen järjen käyttöön pohdittaessa sitä millä tavalla Yhdysvallat saadaan rauhoitettua ja käännytettyä kohti kansainvälistä yhteistyötä.

– Se on meidän tavoite.