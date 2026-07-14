Stubb: Ukraina-neuvottelut eivät ole edenneet – Suomi osallistuu syksyn sotaharjoituksiin

Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Puolassa harjoittelevat maajoukot, Romaniassa ilmapuolustus ja Turkissa merivoimat.

Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntaupseerirooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Hän muisteli, että Suomelle olisi korvamerkitty harjoitukseen kymmenen upseeria.

Halukkaiden koalitioon kuuluu runsaat 30 maata.

Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet, koska Venäjä ei ole halunnut neuvotella.

- Jatkamme taloudellisen ja poliittisen paineen ylläpitämistä. Ukraina hoitaa sotilaallisen paineen, Stubb sanoi.

PRESIDENTTI oli luottavainen siitä, että uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista päästään vielä sopuun. Hänen mukaansa vastaan haranneet Kreikka ja Itävalta antoivat ymmärtää, että ratkaisut löydetään vielä.