Ulkomaat
14.7.2026 07:11 ・ Päivitetty: 14.7.2026 07:11
Stubb: Ukraina-neuvottelut eivät ole edenneet – Suomi osallistuu syksyn sotaharjoituksiin
Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa tiistaina.
Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Puolassa harjoittelevat maajoukot, Romaniassa ilmapuolustus ja Turkissa merivoimat.
Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntaupseerirooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Hän muisteli, että Suomelle olisi korvamerkitty harjoitukseen kymmenen upseeria.
Halukkaiden koalitioon kuuluu runsaat 30 maata.
Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet, koska Venäjä ei ole halunnut neuvotella.
- Jatkamme taloudellisen ja poliittisen paineen ylläpitämistä. Ukraina hoitaa sotilaallisen paineen, Stubb sanoi.
PRESIDENTTI oli luottavainen siitä, että uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista päästään vielä sopuun. Hänen mukaansa vastaan haranneet Kreikka ja Itävalta antoivat ymmärtää, että ratkaisut löydetään vielä.
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Venäjän viimeaikaisiin uhkauksiin ydinaseiden käytöstä Stubb suhtautui rauhallisesti. Hänen mukaansa Kiinan ulkoministeri oli luvannut maan pitävän huolen, ettei Venäjä käytä ydinasetta.
Halukkaiden koalition kokouksessa sovittiin maanantaina Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamisesta. Stubbin mukaan Ukrainalle valmistavat ilmatorjuntaohjuksia ne maat, joilla on siihen teollista kapasiteettia. Suomi ei ole mukana tässä joukossa.
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