Ulkomaat
13.7.2026 13:06 ・ Päivitetty: 13.7.2026 13:06
Ukrainan tukikokoukselta Pariisin helteessä ei odoteta suuria – Stubb: Vahvempi eurooppalainen Nato vie aikansa
Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat saapuivat maanantaina kokoustamaan Ranskan pääkaupungissa Pariisissa alkuillasta pidettävässä tapaamisessa.
Kokoukseen odotettiin Ranskan presidentin kanslian ennakkotietojen mukaan ainakin 25:tä valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen lähti paikan päälle osallistujaksi presidentti Alexander Stubb.
Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Elysee-palatsissa. Tiistaina presidenttipari seuraa sotilasparaatia Pariisissa maan kansallispäivänä.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin odotettiin niin ikään osallistuvan maanantain kokoontumiseen.
Ukrainan pelimerkit ovat paremmat kuin monen aiemman kokouksen aikaan yli neljä vuotta jatkuneen laajan sodan aikana. Venäjän eteneminen rintamalla Ukrainassa on ollut viime aikoina käytännössä olematonta. Samaan aikaan Ukraina on onnistunut iskemään pitkälle Venäjän puolelle muun muassa öljynjalostamoihin.
Toisaalta Venäjä on tehnyt mittavia iskuja Kiovaan ja muualle Ukrainaan.
KOKOUKSEN kynnyksellä maanantaina Pariisin yllä lepäsi läkähdyttävä helleaalto, ja kaupungin lähellä kamppailtiin mittavaa metsäpaloa vastaan.
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Kuumeisesti on kesällä kokoustettu jo ennen Pariisiakin, sillä koalition kokous seurasi useiden suurten kokousten sarjaa.
Näihin lukeutui Naton huippukokous, joka pidettiin viime viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksessa Nato-maat sitoutuivat tukemaan Ukrainaa 70 miljardilla eurolla vuodessa tänä ja ensi vuonna.
- Nato 3.0 on tekeillä, presidentti Stubb kommentoi X:ssä Ankaran kokouksesta.
Stubbin mukaan vie oman aikansa rakentaa vahvempi Eurooppa vahvemmassa Natossa. Hän myös sanoi, että Ukrainan oikeutettu paikka on Natossa.
Pariisin maanantain kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Hän kertoi medialle Naton huippukokouksen jälkeen, että halukkaiden koalition kokouksen tarkoituksena on keskustella muun muassa yhteisistä sotaharjoituksista, työstä Venäjän varjolaivastoa vastaan sekä Ukrainan turvatakuista.
ULKOPOLIITTISEN instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi STT:lle etukäteen sunnuntaina, ettei maanantain kokouksesta ole ennakkotietojen perusteella odotettavissa suuria päätöksiä. Kokouksen odotettiin kuitenkin edistävän entisestään Ukrainalle myönteistä ilmapiiriä.
Ranskan presidentin kanslia sanoi ennen maanantain kokousta, että tilanne taistelukentällä vaikuttaa niin ikään Ukrainalle aiempaa suotuisammalta.
Kyiv Independentin mukaan Ukrainan onnistumiset sodassa ovat tehneet vaikutuksen jopa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin. Trumpin on lehden mukaan kerrottu kehottaneen Zelenskyiä toimimaan ”rohkeammin” painostaakseen Venäjää rauhanneuvotteluihin.
STT/Aliisa Uusitalo, Lassi Lapintie
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