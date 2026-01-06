Stubb: USA sitoutuu antamaan Ukrainalle turvatakuita – yksityiskohdat yhä sopimatta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiistaina Berliinissä käytyjä halukkaiden koalition keskusteluita merkityksellisinä Ukrainan rauhanhieronnalle. Demokraatti Demokraatti

Stubbin mukaan nyt Yhdysvalloilla, Euroopalla ja Ukrainalla on ainakin yhtenevä näkemys rauhanprosessin seuraavista askelista.

– Yhdysvaltain sitoutuminen Ukrainalle tarjottaviin turvatakuisiin on merkittävä edistymisaskel, Stubb sanoo presidentin kanslian tiedotteessa.

Halukkaiden koalition eli Suomen, Ranskan, Puolan, Saksan, Iso-Britannian, Italian, Hollannin, Tanskan, Ruotsin ja Norjan sekä EU:n johtajiston tiistaisessa julkilausumassa kiitellään vuolaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallintoa rauhanpyrkimysten edistämisestä.

Maat ovat julkilausumansa mukaan sopineet periaatteesta, että aselevon toteutumisen valvominen jää Yhdysvaltain vastuulle.

Euroopan maat johtaisivat aikanaan tulitaon jälkeen alueen kriisinhallintaoperaatiota halukkaiden koalition kokoamilla joukoilla, Yhdysvaltain sotilaallisen tuen avulla.

Britannian pääministeri Keir Starmer ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron allekirjoittivat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa alustavan julistuksen näistä joukkosuunitelmista.

KONKREETTISIA päätöksiä joukoista tai esimerkiksi turvatakuiden muodosta ja laajuudesta ei kuitenkaan tässä kokouksessa syntynyt.

– Jatkamme takuiden työstämistä yhdessä. Ukraina tarvitsee taloudellista tukea. Venäjän pysäytetyt varat ovat tässä keskeinen osa, Stubb sanoo kanslian tiedotteessa.

Uusista rauhanneuvotteluista hyökkääjämaa Venäjän kanssa ei ole sovittu, tai sellaisista koalitio ei ainakaan kertonut.

– Työ jatkuu. Tänään otimme askelia kohti kestävää rauhaa, Stubb ennustaa.

KOALITIO haluaa korostaa Euroopan yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa.

Silti koalition jäsenistä esimerkiksi Italian pääministeri Giorgia Meloni toisti tiistaina kantanaan, ettei italialaisia sotilaita tulla lähettämään Ukrainaan.

Myös Suomi on aiemmin suhtautunut nihkeästi ajatukseen joukkojensa sijoittamisesta Venäjän ja Ukrainan rauhaa valvomaan.