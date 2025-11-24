Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.11.2025 06:34 ・ Päivitetty: 24.11.2025 06:34

Stubb: Vielä on ratkaisemattomia kysymyksiä

Presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa aamulla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa puhelimessa.

Stubb kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Stubb sanoo, että eilen Genevessä pidetyissä neuvotteluissa otettiin askelia kohti oikeudenmukaista ja pysyvää rauhaa, mutta ratkaisemattomia kysymyksiä on yhä. Hänen mukaansa on selvää, että Eurooppa ja Nato päättävät niitä koskevista asioista.

Eilen Stubb kertoi Ylen haastattelussa puhuneensa puhelimessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

