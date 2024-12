Presidentti Alexander Stubbin mukaan on liian aikaista puhua rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan. Stubb kommentoi asiaa saapuessaan Tallinnassa JEF-maiden (Joint Expeditionary Force) päämieskokouksen toisen päivän tapaamisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU- ja Nato-maiden parissa on ollut viime aikoina keskustelua rauhanturvaajien lähettämisen mahdollisuudesta, jos Venäjä ja Ukraina ryhtyisivät rauhanneuvotteluihin.

- Meidän ei pitäisi mennä asioiden edelle. Täytyy muistaa, että rauhanturvaoperaatiot pohjautuvat hyvin usein kansainväliseen oikeuteen, mikä tarkoittaa, että on olemassa YK:n mandaatti sekä selvä rauhansopimus, Stubb sanoi.

Eurooppalaisia rauhanturvaajia on väläytetty yhtenä mahdollisuutena Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi mahdollisten neuvottelujen aikana, etenkin kun Yhdysvaltain uuden hallinnon odotetaan painostavan Ukrainaa neuvottelupöytään. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Puolan pääministeri Donald Tusk keskustelivat asiasta tapaamisessaan viime viikolla.

Politicon mukaan Tusk ei vielä antanut ajatukselle vihreää valoa vaan korosti, että rauhanturvaajien lähettämistä ei nyt ole suunnitteilla.

UKRAINA on ykkösaiheena JEF-maiden päämieskokouksessa. Stubbin mukaan ilmassa on nyt paljon keskustelua rauhanneuvotteluista ja tulitauosta, mutta hänen mielestään Euroopan maiden pitäisi ensisijaisesti keskittyä tukemaan Ukrainaa.

Stubbin mukaan vielä ei olla siinä tilanteessa, että neuvotteluja Venäjän ja Ukrainan välillä voitaisiin käydä.

- Neuvotteluissa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen on tulitauko. Mutta jotta tulitauko voi toteutua, Ukrainan pitää olla vahvoissa asemissa. Ja vasta siinä vaiheessa, ja sitten kun heillä on myös turvatakuut, päästään tilanteeseen, jossa rauhanneuvottelut voivat alkaa, Stubb sanoi.

Kun neuvottelut aikanaan alkavat, Stubbin mukaan tärkeimmät periaatteet ovat Ukrainan itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus.

Venäjälle presidentillä oli selvä viesti.

- Vetäytykää.

TIEDOTUSTILAISUUDESSAAN Stubb totesi, että vaikka nyt tapahtuu paljon, tarve Ukrainen tukemiselle ei ole missään nimessä muuttunut.

- Jos jossain vaiheessa keskustelut rauhasta tai tulitauosta alkavat, niin Ukrainan pitää olla niissä keskusteluissa vahvoissa lähtöasemissa.

Pitkässä juoksussa Suomi tukee Ukrainan Nato-jäsenyyttä, Stubb sanoi.

- Meidän tehtävämme on myös saada kaikki Nato-liittolaiset pitkässä juoksussa samalle linjalle. Se ei ole tämän päivän päälle, mutta varmasti tulee olemaan hyvin keskeinen keskustelun aihe seuraavien kuukausien aikana, Stubb sanoi.

Puolustusyhteistyötä tekevien JEF-maiden kaksipäiväinen kokous on Stubbin mukaan ollut hyvin hyödyllinen. Osanottajat sopivat, että vuonna 2026 järjestettävä JEF-kokous pidetään Suomessa.

