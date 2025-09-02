Stubbin Ukraina-kokousrumba jatkuu – Liettuan presidentti haluaa vauhdittaa Ukrainan EU-jäsenyyttä

Presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Kööpenhaminassa, johon saapuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Sieltä Stubb jatkaa matkaansa Pariisiin, jossa niin sanottu halukkaiden koalitio pitää Ranskan presidentti Emmanuel Macronin johdolla kokouksen Ukrainan tukemisesta torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa, jonka hän piti Suomessa vierailevan Liettuan presidentin Gitanas Nausedan kanssa Helsingissä tiistaina.

Stubbin mukaan kokouksissa puheena ovat muun muassa Ukrainan mahdolliset turvatakuut, joiden käytännön toimeenpanon hän korosti kuuluvan rauhansopimuksen jälkeiseen aikaan – ja sinne on vielä matkaa.

-En ole kovin toiveikas sen suhteen, että saavutamme tulitauon tai raamit neuvotteluille rauhansopimuksesta lähitulevaisuudessa. Siihen on vain yksi syy, ja se on Venäjä ja Putin, Stubb sanoi.

Yhtä epätodennäköisenä Stubb pitää Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukraina presidenttien kolmenvälistä tapaamista.

- Näyttää siltä, että Venäjä tekee kaikkensa välttääkseen myös kahdenvälisen tapaamisen (Vladimir) Putinin ja Zelenskyin välillä, Stubb sanoi.

Tuki Venäjälle vaikeuttaa ratkaisujen löytymistä.

NAUSEDAN mukaan Liettua on esittänyt EU:ssa Venäjälle uutta 19:ttä pakotepakettia, jonka kohteena olisivat muun muassa ydinenergiayhtiö Rosatom ja Venäjän varjolaivasto.

- Lisäksi työskentelemme sen eteen, että Ukrainan EU-jäsenyydelle asetettaisiin selkeä tavoiteaikataulu vuoteen 2030, presidentti sanoi.

Hän perusteli tätä muun muassa tarpeella pitää Moldovan ja Ukrainan etenemisen kohti jäsenyyttä samassa tahdissa.

– Näin maiden (jäsenyysteiden) irrottamisella toisistaan olisi katastrofaalisia seurauksia yleiselle mielipiteelle Ukrainassa, Nauseda sanoi.

Nausedan mukaan Liettua on sitoutunut käyttämään 0,25 prosenttia bruttokansantuotteestaan Ukrainan tukemiseen, mutta käytännössä määrä on ollut tuotakin suurempi.

Samalla hän peräsi yhtenäisyyttä ja muistutti että EU:ssa on ”yksi tai kaksi” maata , jotka vastustavat Ukrainan jäsenyyttä.

Tällä viikolla Putin on tavannut Kiinassa muun muassa Kiinan, Intian, Iranin ja useiden muiden maiden johtajia. Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) kokous osittaa Nausedan mukaan se, että ”demokratian toisella puolen” olevat maat käyttävät kaikki mahdollisuudet sodan jatkamiseksi ja rauhanomaisten neuvottelujen välttämiseksi.

- Tämä tuki Venäjälle merkitsee sitä, että on todennäköisesti vielä entistäkin vaikeampaa löytää ratkaisuja Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan kesken. Silti meidän pitää yrittää tehdä parhaamme rauhan eteen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, Nauseda sanoi.

STUBBIN mukaan Kiinan huippukokous on merkki kilpailusta, joka on käynnissä uudesta maailmanjärjestyksestä. Hänen mukaansa kyseesä on osa yritystä nakertaa länsimaiden yhtenäisyyttä.

– Kiinan kokous on hyvä muistutus meillä kaikille globaalissa lännessä siitä, mitä on pelissä. Yritämme säilyttää entisen järjestyksen rippeet, Stubb kuvaili.

Työvierailullaan Helsinkiin Nauseda osallistui myös Suomen ja Liettuan yhteistyötä puolustusteollisuuden alalla käsittelevään tilaisuuteen. Hän muistutti Presidentinlinnan lehdistötilaisuudessa Liettuan käyttävän ensi vuodesta alkaen yli viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen.

- Suomi voi olla yhtenä lähimmistä liittolaisistamme tärkeässä roolissa sotilaskaluston, kuten partioveneiden, merimiinojen ja ehkä panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen toimittamisessa Liettualle, Nauseda sanoi.

Lehdistötilaisuuden aluksi presidentit muistelivat vielä hyväntuulisina Tampereella seuraamaansa edellisen illan EM-koripallo-ottelua, jossa Liettua voitti Suomen kolmella pisteellä. Stubb kertoi yrittäneensä hillitä itsensä, mutta sanoi Nausedalle huomanneensa, miten tämä ei oikein tahtonut malttaa pysyä aloillaan Liettuan tehdessä korin.

– Se on minun ongelmani, Nauseda myönsi.

Niilo Simojoki, Nina Törnudd / STT