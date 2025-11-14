Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.11.2025 09:31 ・ Päivitetty: 14.11.2025 09:31

Suhdeuutinen persupoliitikoista toi JSN-rapsut Kalevalle

Kuvakaappaus Aittakummun FB-sivulta
Aittakumpu valittiin eduskuntaan keskustan listoilta vuonna 2019. Kuvaaja: Matti Matikainen.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavan päätöksen sanomalehti Kalevalle sen perussuomalaisten kansanedustajia Pekka Aittakumpua ja Jenna Simulaa käsittelevästä uutisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oulussa ilmestyvä Kaleva julkaisi viime vuoden marraskuussa jutun, jossa väitettiin lehden nimettömien lähteiden perusteella Aittakummun ja Simulan olevan suhteessa.

Neuvosto katsoi, että jutussa ei avattu riittävästi nimettömien lähteiden käyttöä ja sitä, mihin heidän päätelmänsä väitetystä suhteesta perustuivat.

Kantelun teki kansanedustaja Aittakumpu, joka on siviiliammatiltaan seurakuntapastori. Myös Simula oli antanut kantelulle suostumuksensa.

