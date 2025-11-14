Politiikka
14.11.2025 09:31 ・ Päivitetty: 14.11.2025 09:31
Suhdeuutinen persupoliitikoista toi JSN-rapsut Kalevalle
Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavan päätöksen sanomalehti Kalevalle sen perussuomalaisten kansanedustajia Pekka Aittakumpua ja Jenna Simulaa käsittelevästä uutisesta.
Oulussa ilmestyvä Kaleva julkaisi viime vuoden marraskuussa jutun, jossa väitettiin lehden nimettömien lähteiden perusteella Aittakummun ja Simulan olevan suhteessa.
Neuvosto katsoi, että jutussa ei avattu riittävästi nimettömien lähteiden käyttöä ja sitä, mihin heidän päätelmänsä väitetystä suhteesta perustuivat.
Kantelun teki kansanedustaja Aittakumpu, joka on siviiliammatiltaan seurakuntapastori. Myös Simula oli antanut kantelulle suostumuksensa.
