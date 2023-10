Sunny Car Centerin puuhamies vastaa oikeudessa talousrikossyytteisiin – käsittely alkaa tänään

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely rikossyytteistä, jotka liittyvät epäonnistuneeseen Sunny Car Center (SCC) -autokauppakeskushankkeeseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjät vaativat Sunny Car Centeriä kaavailleen yhtiön toimitusjohtajalle Markku Ritaluomalle vähintään viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta useista talousrikoksista.

Käräjäoikeus on varannut käsittelylle kymmenen istuntopäivää lokakuussa. Ritaluoma on oikeudelle antamissaan ennakkovastauksissa kiistänyt kaikki häntä vastaan nostetut syytteet.

Syytteet ja rikoshaaran esitutkintamateriaali tulivat julki viime joulukuussa asian valmisteluistunnon yhteydessä.

SUNNY CAR CENTER -autotalohanketta markkinoitiin 2010-luvun alussa Euroopan suurimpana autokauppakeskittymänä. Kiinteistöalalla toiminut Ritaluoma kaavaili hanketta Hämeenlinnaan usean hehtaarin kokoiselle tontille, jolle pystytettiin myös suurta huomiota moottoritien varrella saanut mainostolppa.

Ritaluoma kertoi julkisuudessa etsivänsä runsaasti yli 100 miljoonaa euroa maksavalle keskukselle rahoitusta, mutta hanke kaatui lopulta rahapulaan. Verottajan hakemuksesta hankeyhtiö Sunny Car Center Hämeenlinna asetettiin vuonna 2015 konkurssiin.

Ritaluoma on tiettävästi vuodesta 2014 asunut Yhdysvalloissa. Hän ei ole käynyt Suomessa paikan päällä oikeudessa, vaikka SCC:n hankkeen kaatumisesta seurasi lukuisia oikeusriitoja vuosien mittaan.

Vielä rikoskokonaisuuden valmisteluistunnossa Ritaluoman asianajaja Riitta Leppiniemi kertoi Ritaluoman saapuvan oikeuteen Hämeenlinnaan pääkäsittelyä varten, ja myös oikeuden puheenjohtaja edellytti sitä tuolloin. Viime viikolla Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta kerrottiin STT:lle, että Ritaluomaa kuullaan asiassa etäyhteyden välityksellä hänen terveydentilansa vuoksi.

RITALUOMA vastaa nyt käräjäoikeudessa syytteisiin törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta kokonaisuudessa, jossa on ollut kyse Sunny Car Center -yhtiön ulkomaille tekemistä rahansiirroista.

Syyttäjien mukaan Ritaluoma maksoi vuosina 2013-2014 SCC-yhtiön varoja ulkomaille yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa saamatta mitään vastikkeeksi.

- Ottaen huomioon tahot ja maksutiedot, joilla varoja on siirretty ja luovutettu, on ollut ilmeistä, että SCC menettää varat lopullisesti, syyttäjät kirjoittavat haastehakemuksessa.

Ritaluoman syytetään lisäksi maksaneen toimitusjohtajana itselleen ylisuurta palkkaa SCC-yhtiön taloudelliseen tilaan nähden.

Hän on myös syytteessä kahdesta törkeästä veropetoksesta henkilökohtaisen verotuksensa vuoksi, ja lisäksi Ritaluomaa syytetään kahdesta törkeästä petoksesta. Petossyytteiden taustalla ovat kahden SCC-keskuksen sähkösuunnitteluun osallistuneen yhtiön tekemät rahansiirrot.

Syytteiden mukaan yhtiöt uskoivat maksaneensa SCC-yhtiölle rakennussuunnitteluun liittyviä kuluja yhteensä yli 335 000 euron edestä, mutta Ritaluoma olikin käyttänyt rahoja muun muassa urheiluseurojen tukemiseen ja SCC-yhtiön muiden kulujen ja velkojen maksuun. Syyttäjien mukaan rahaa oli käytetty esimerkiksi lyhentämään velkaa, jonka Ritaluoman toinen yhtiö oli antanut SCC-yhtiölle.

RITALUOMA on jo vuosien ajan väittänyt joutuneensa huijatuksi etsiessään rahoitusta kaavailemalleen autokauppakeskukselle. Samoin hän sanoo myös oikeudelle jättämässään ennakkovastauksessa.

- Maksut ovat olleet välttämättömiä liiketoiminnan käynnistämiseksi ja sen mahdollisuuden ylläpitämiseksi, että yhtiöstä ei tule maksukyvytöntä. Myöhemmin on selvinnyt, että Ritaluomaa on asiassa petetty niiden sijoittajaehdokkaiden toimesta, joille syytteessä tarkoitettuja suorituksia on tehty, kirjoitetaan pääsyytettä koskevassa vastauksessa.

Poliisin esitutkinnassa hän kertoi epäilevänsä, että huijausten takana olisi venäläinen rikollinen liikemies, jonka kanssa hän oli aiemmassa rakennushankkeessa joutunut riitoihin.

Tiedossa olevissa esitutkinnoissa poliisi ei ole tutkinut Ritaluoman väittämiä huijauksia.

STT / Markku Uhari