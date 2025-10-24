Suomalainen Klubi taas johtajuuskriisiin naisjäsenistä

Herrainkerho Helsingin Suomalainen Klubi voi jälleen joutua etsimään uuden johtajiston, jos kiista naisten jäsenoikeuksista ratkeaa perinteisellä tavalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT:n haltuunsa saaman jäsenkirjeen mukaan yhdistyksen johtokunta ei aio yhtä lukuun ottamatta jatkaa tehtävässään, jos naisia ei hyväksytä jäseniksi lokakuun 30. päivänä tehtävässä äänestyksessä.

Kirjeen on allekirjoittanut Suomalaisen Klubin nykyinen puheenjohtaja Veli-Pekka Dufva, joka kannattaa jäsenyyttä.

Viime vuonna Klubin silloinen naisjäsenyyttä tukenut puheenjohtaja erosi vastaavan äänestystuloksen takia.

Yhdistys on aiemminkin äänestänyt naisten jäsenyyden sallimisesta, ja Klubin tiukkojen määräenemmistösääntöjen takia lopputulokset ovat aina kääntyneet vastustajien hyväksi. Viimeksi jäsenyyttä kannatti 70 prosenttia äänestäneistä, kun sääntömuutokseen olisi vaadittu 75 prosentin tulos.

Vuonna 1876 perustetulla Klubilla on kolmisentuhatta jäsentä. Naisten jäsenyyden erikseen kieltävä pykälä ei ole alkuperäinen määräys, sillä se tuotiin yhdistyksen sääntöihin vasta 1960-luvulla.

NAISTEN jäsenyysoikeuksia vastustava Klubin sisäinen oppositioryhmä tuli julkisuuteen lokakuun alussa.

Mediahaastatteluissa he pitivät tärkeänä, että yhdistys säilyy luottamuksellisena ja turvallisena tilana nimenomaan miehille. He myös arvelivat, että naisten tuoma jäsenmaksutulojen kasvu ei auttaisi Klubin taloudellista tilannetta, koska osa jäsenistä eroaisi protestina päätökselle.

Pelkästään yhdelle sukupuolelle sääntöperusteisesti rajattuja yhdistyksiä on Suomessa varsin vähän. Muun muassa vain naisia varsinaisiksi jäsenikseen hyväksyvä Naisasialiitto Unioni on ratkaissut vastaavan pulman siten, että miehet voivat liittyä sen kannatusjäseniksi – ilman ääni- ja puheoikeutta.