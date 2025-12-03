Kotimaa
3.12.2025 10:26 ・ Päivitetty: 3.12.2025 10:26
Suomalaiset ovat huolissaan suomalaisten sivistyksestä
Suomalaisten mielestä Yle ja sanomalehdet ovat verkon luotettavimpia ja laadukkaimpia medioita. Asia selviää Uutismedian liiton tutkimuksesta Suomalaisten uutismedia 2025.
Kolmanneksi sijoittuivat MTV:n digitaaliset palvelut. Jaetulla neljännellä sijalla ovat kaupunkilehtien ja aikakauslehtien digitaaliset palvelut.
Vähiten luotettavaksi nähtiin erilaisia sosiaalisen median palveluita.
Tutkimuksesta selviää myös, että 79 prosenttia suomalaisesta on huolissaan suomalaisten sivistystasosta. Huolestuneiden määrä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä.
Tutkimuksen toteutti Uutismedian liiton toimeksiantona Iro Research Oy. Sitä varten haastateltiin tuhatta suomalaista tämän vuoden lokakuussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.