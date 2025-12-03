Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.12.2025 10:26 ・ Päivitetty: 3.12.2025 10:26

Suomalaiset ovat huolissaan suomalaisten sivistyksestä

Suomalaisten mielestä Yle ja sanomalehdet ovat verkon luotettavimpia ja laadukkaimpia medioita. Asia selviää Uutismedian liiton tutkimuksesta Suomalaisten uutismedia 2025.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolmanneksi sijoittuivat MTV:n digitaaliset palvelut. Jaetulla neljännellä sijalla ovat kaupunkilehtien ja aikakauslehtien digitaaliset palvelut.

Vähiten luotettavaksi nähtiin erilaisia sosiaalisen median palveluita.

Tutkimuksesta selviää myös, että 79 prosenttia suomalaisesta on huolissaan suomalaisten sivistystasosta. Huolestuneiden määrä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä.

Tutkimuksen toteutti Uutismedian liiton toimeksiantona Iro Research Oy. Sitä varten haastateltiin tuhatta suomalaista tämän vuoden lokakuussa.

