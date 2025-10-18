Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

18.10.2025 04:30 ・ Päivitetty: 18.10.2025 05:40

Kysely: Suomalaisilla ei ole haluja muuttaa pois kotikunnasta

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Tutkimuksen mukaan vain noin kuudesosa suomalaisista pitää toiseen kuntaan muuttamista todennäköisenä lähivuosina. Kuva Porvoon keskustasta.

Yli puolet suomalaisista ei haluaisi mielellään muuttaa toiseen kuntaan, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Demokraatti

Demokraatti

Asuinkunnan vaihtamisesta eniten kiinnostuneita ovat opiskelijat, pienituloiset sekä lähempänä maaseutua asuvat. Muuttamisesta vähiten kiinnostuneita olivat eläkeläiset.

Vastaajista vain noin joka viides oli halukas muuttamaan toiselle paikkakunnalle.

Kaksin kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian syyskuussa. Tutkimukseen osallistui runsas tuhat täysi-ikäistä suomalaista. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA asuvista yli neljännes kertoi voivansa mielellään muuttaa asuinkuntansa sisällä. Kaikkiaan vastaajista vain noin vajaa viidennes oli erittäin tai melko halukas muuttamaan toiselle alueelle nykyisessä asuinkunnassaan.

Joka viides kyselyn vastaajista arvioi, että muutto toiselle asuinalueelle oman asuinkunnan sisällä olisi todennäköistä seuraavan parin, kolmen vuoden sisällä. Koko väestöön suhteutettuna siis yli 900  000 täysi-ikäistä suomalaista pitää muuttoa kunnan sisällä mahdollisena lähivuosina.

Sen sijaan vain noin kuudesosa suomalaisista pitää toiseen kuntaan muuttamista todennäköisenä lähivuosina.

Halukkuuteen muuttaa oman asuinkunnan sisällä vaikutti huomattavasti tyytyväisyys omaan asuinalueeseen. Asuinalueeseen tyytymättömistä lähes joka toinen piti kyselyssä muuttamista toiselle asuinalueelle todennäköisenä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
17.10.2025
Arvio: Tällainen oli Lappiin lähetetty suomalaissotilaiden iskujoukko, joka torjui neuvostopartisaanien raakoja hyökkäyksiä
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.10.2025
Janne Riiheläinen: EU:n demokratiat voi kukistaa ihan demokraattisin keinoin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU