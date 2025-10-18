Kotimaa
18.10.2025 04:30 ・ Päivitetty: 18.10.2025 05:40
Kysely: Suomalaisilla ei ole haluja muuttaa pois kotikunnasta
Yli puolet suomalaisista ei haluaisi mielellään muuttaa toiseen kuntaan, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tuoreesta kyselytutkimuksesta.
Asuinkunnan vaihtamisesta eniten kiinnostuneita ovat opiskelijat, pienituloiset sekä lähempänä maaseutua asuvat. Muuttamisesta vähiten kiinnostuneita olivat eläkeläiset.
Vastaajista vain noin joka viides oli halukas muuttamaan toiselle paikkakunnalle.
Kaksin kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian syyskuussa. Tutkimukseen osallistui runsas tuhat täysi-ikäistä suomalaista. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA asuvista yli neljännes kertoi voivansa mielellään muuttaa asuinkuntansa sisällä. Kaikkiaan vastaajista vain noin vajaa viidennes oli erittäin tai melko halukas muuttamaan toiselle alueelle nykyisessä asuinkunnassaan.
Joka viides kyselyn vastaajista arvioi, että muutto toiselle asuinalueelle oman asuinkunnan sisällä olisi todennäköistä seuraavan parin, kolmen vuoden sisällä. Koko väestöön suhteutettuna siis yli 900 000 täysi-ikäistä suomalaista pitää muuttoa kunnan sisällä mahdollisena lähivuosina.
Sen sijaan vain noin kuudesosa suomalaisista pitää toiseen kuntaan muuttamista todennäköisenä lähivuosina.
Halukkuuteen muuttaa oman asuinkunnan sisällä vaikutti huomattavasti tyytyväisyys omaan asuinalueeseen. Asuinalueeseen tyytymättömistä lähes joka toinen piti kyselyssä muuttamista toiselle asuinalueelle todennäköisenä.
