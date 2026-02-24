Kotimaa
24.2.2026 07:55 ・ Päivitetty: 24.2.2026 07:55
Suomalaisilla kunnilla on 24 ystävyyskuntaa Ukrainassa – määrä kuusinkertaistunut Venäjän hyökkäyssodan aikana
Suomen ystävyyskuntien määrä Ukrainassa on kuusinkertaistunut Venäjän hyökkäyssodan aikana, kertoo Kuntaliitto.
Suomalaisilla kunnilla on Ukrainassa nyt 24 ystävyyskuntaa, kun ennen vuotta 2022 niitä oli vain neljä.
Kuntaliiton mukaan ystävyyskuntatoiminta oli jäänyt Suomessa aika lailla historiaan, mutta toiminta elpyi Ukrainan osalta Venäjän hyökkäyssodan myötä.
Ystävyyskuntatoiminta auttaa suomalaisia kuntia keskittämään Ukrainaan suuntautuvaa apua ja varmistamaan sen perillemenon, Kuntaliitto kertoo. Kunnat lähettävät ystävyyskuntiinsa konkreettista apua, kuten ajoneuvoja, sairaalatarvikkeita, vaatteita ja aggregaatteja.
Ystävyyskuntatoiminta on osa kuntien kansainvälistä toimintaa, Kuntaliitto kertoo. Suomalaisilla kunnilla on kaikkiaan noin 900 ystävyyskuntaa noin 30:ssä eri maassa.
