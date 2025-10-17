Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

17.10.2025 06:20 ・ Päivitetty: 17.10.2025 06:20

Suomalaisten elinajanodotteet nousivat ennätykseen – Ahvenanmaalla ne olivat pisimmät

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomalaisten elinajanodotteet nousivat ennätyskorkeisiin lukemiin viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli viime vuonna koko maassa 79,6 vuotta ja tyttöjen 84,8 vuotta, eli sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli reilut viisi vuotta. Elinajanodote kasvoi pojilla 0,7 ja tytöillä 0,6 vuodella.

Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on vuodesta 1990 pidentynyt lähes yhdeksällä vuodella ja tyttöjen lähes kuudella vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

Elinajanodotteet ovat jo useamman vuoden ajan olleet pisimmät Ahvenanmaalla. Ajanjaksolla 2022-2024 vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat siellä pojilla 81,4 vuotta ja tytöillä 86,1 vuotta.

Kainuussa poikien elinajanodote jäi 77,2 vuoteen ja Lapissa puolestaan mitattiin alhaisin lukema tytöille, 83,2 vuotta.

NAISET elävät kaikissa maakunnissa miehiä vanhemmiksi. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteissa oli ajanjaksolla 2022-2024 suurin Kainuussa, jossa se oli 6,3 vuotta, ja pienin Keski-Pohjanmaalla, 3,4 vuotta.

Tilastokeskuksen mukaan naimisissa olevat elävät selvästi naimattomia pidempään. Naimisissa olevien miesten elinajanodote oli viime vuonna peräti kahdeksan vuotta korkeampi kuin naimattomien miesten. Naisilla ero oli melkein kuusi vuotta.

Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa. Se ei Tilastokeskuksen mukaan ennusta tulevaa, vaan perustuu toteutuneisiin tilastotietoihin. Luku kertoo, kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi laskentajakson tasolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU