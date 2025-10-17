Kotimaa
Suomalaisten elinajanodotteet nousivat ennätykseen – Ahvenanmaalla ne olivat pisimmät
Suomalaisten elinajanodotteet nousivat ennätyskorkeisiin lukemiin viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.
Vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli viime vuonna koko maassa 79,6 vuotta ja tyttöjen 84,8 vuotta, eli sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli reilut viisi vuotta. Elinajanodote kasvoi pojilla 0,7 ja tytöillä 0,6 vuodella.
Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on vuodesta 1990 pidentynyt lähes yhdeksällä vuodella ja tyttöjen lähes kuudella vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.
Elinajanodotteet ovat jo useamman vuoden ajan olleet pisimmät Ahvenanmaalla. Ajanjaksolla 2022-2024 vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat siellä pojilla 81,4 vuotta ja tytöillä 86,1 vuotta.
Kainuussa poikien elinajanodote jäi 77,2 vuoteen ja Lapissa puolestaan mitattiin alhaisin lukema tytöille, 83,2 vuotta.
NAISET elävät kaikissa maakunnissa miehiä vanhemmiksi. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteissa oli ajanjaksolla 2022-2024 suurin Kainuussa, jossa se oli 6,3 vuotta, ja pienin Keski-Pohjanmaalla, 3,4 vuotta.
Tilastokeskuksen mukaan naimisissa olevat elävät selvästi naimattomia pidempään. Naimisissa olevien miesten elinajanodote oli viime vuonna peräti kahdeksan vuotta korkeampi kuin naimattomien miesten. Naisilla ero oli melkein kuusi vuotta.
Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa. Se ei Tilastokeskuksen mukaan ennusta tulevaa, vaan perustuu toteutuneisiin tilastotietoihin. Luku kertoo, kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi laskentajakson tasolla.
