Suomalaisten verovelka kasvoi 3,85 miljardiin

Koronavuosien huippulukema on marraskuulta 2020, jolloin verovelkaa oli 4,8 miljardia.

Verohallinnon riskivastaava Tuomas Hurskainen sanoo, ettei verovelan määrä ole kasvanut niin paljon kuin etukäteen pelättiin.

- Henkilöiden ja yritysten tuloveroissa nousua ei ole erityisen paljon. Eniten kasvua on ollut valmisteverossa ja lähdeverossa. Niihin olemme viime vuoden aikana tehneet valvontaa, mikä luonnollisesti näkyy verovelan määrässä, Hurskainen sanoo tiedotteessa.

Verovelasta 1,3 miljardia on ihmisten ja 473 miljoonaa yritysten tuloverovelkaa. 1,68 miljardia on arvonlisäverovelkaa, mikä on laskenut viime vuoden 1,74 miljardista.