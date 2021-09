Suomen Castren iskussa Solheim cupissa – Euroopalla on avauspäivän jälkeen selvä johto Yhdysvaltoihin

Golfin reikäpeliottelun Solheim cupin ensikertalainen Matilda Castren jatkoi voitokkaasti myös iltapäivän nelipallo-ottelussa. Castren ja hänen ruotsalaisparinsa Anna Nordqvist kukistivat Yhdysvaltain kaksikon Lexi Thompsonin ja Mina Harigaen neljän reikävoiton erolla. Etenkin Nordqvist oli huippuvireessä ja nakutti Euroopalle reikävoittoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Castren ja Nordqvist olivat voitokkaita myös päivän avanneessa nelinpeliottelussa Danielle Kangia ja Austin Ernstiä vastaan.

Tänä vuonna Invernessin kentällä Toledossa Ohiossa pelattava Solheim cup on Euroopan ja Yhdysvaltain välinen joka toinen vuosi järjestettävä reikäpelikilpailu, joka vastaa miesten Ryder cupia. Eurooppa johtaa kisaa lukemin 5,5–2,5 avauspäivän jälkeen.

Aamupäivän nelinpelit Eurooppa vei peräti 3,5–0,5, mutta iltapäivän nelipallot sujuivat kotijoukkueelta jo hieman paremmin, kun sekä Eurooppa että Yhdysvallat ylsivät kahteen voittoon. Lauantain jälkeen Euroopan johto on 5,5–2,5. Kolmen pisteen johto on suurin, mitä Euroopalla on Solheim Cupin historiassa avauspäivän jälkeen ollut.

Myös sunnuntaina Solheim cupin ohjelmassa on nelinpelejä ja nelipallokisoja. Kilpailu huipentuu maanantaina kaksinpeleihin. Eurooppa puolustaa kilpailun voittoa.

Castren, 26, on ensimmäinen Solheim cupissa mukana oleva suomalainen.