Ulkomaat
23.2.2026 06:18 ・ Päivitetty: 23.2.2026 06:18
Suomen ja Ranskan presidentit tapaavat Pariisissa
Presidentti Alexander Stubb on tänään työvierailulla Pariisissa. Stubb tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Elysee-palatsissa.
Presidentin kanslia kertoi viime viikolla, että tapaamisessa käsitellään muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenvälisiä suhteita. Muita aiheita ovat muun muassa ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut.
Tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.
Ukraina ja Venäjä kävivät viime viikolla kahden päivän ajan Sveitsin Genevessä neuvotteluja, joissa Yhdysvallat toimi välittäjänä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä ja Ukraina eivät päässeet sopuun keskeisissä kysymyksissä.
Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet kävivät kolmikantakeskusteluja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Abu Dhabissa kahteen otteeseen tammikuun lopulla ja helmikuun alussa.
Neuvotteluista huolimatta Venäjä on iskenyt säännöllisesti Ukrainan siviili-infrastruktuuriin, kuten asuinrakennuksiin ja energiainfrastruktuuriin.
