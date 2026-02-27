Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.2.2026 15:31 ・ Päivitetty: 27.2.2026 15:30

Suomen ja Ruotsin demarit: Kootkaa Gotlantiin monikansallisia joukkoja

Försvarsmakten
Ruotsalaisia Gotlannin rykmentin sotilaita harjoituksissa.

Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattien mielestä maiden pitää vahvistaa puolustusyhteistyötään Itämeren alueen turvaamiseksi. Yhtenä keinona puolueiden yhteinen turvallisuuskomitea ehdottaa Gotlantiin monikansallisia sotilasjoukkoja.

Demokraatti

Demokraatti

Helsingissä kokoontuneen demarien yhteisen turvallisuuskomitean mukaan Venäjä hybriditoimineen ja varjolaivastoineen muodostaa merialueelle pitkäkestoisen uhan.

Sen torppaamiseksi komitea esittää liudan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

– Avainasemassa on Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistäminen, panostukset uuteen teknologiaan sekä onnistunut vaikuttaminen Euroopan unioniin ja keskeisiin kumppanimaihin, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tiedotteessa.

MYÖS RUOTSIN demarien puheenjohtaja Magdalena Andersson pitää tärkeänä maiden välisen sotilaallisen yhteistyön lisäämistä, ja myös sotilaallista lipunnäyttöä kriittisillä Itämeren saarilla.

– Haluamme nähdä monikansallisia joukkoja Gotlannissa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Ruotsin asevoimat on lisännyt viime vuosina saaren puolustuksesta vastaavan Gotlannin rykmentin vahvuutta, mutta pysyviä sotilasjoukkoja saarella on yhä varsin vähän. Alueella järjestetään kuitenkin paljon monikansallisia Nato-harjoituksia.

LINDTMAN sanoo pitävänsä todennäköisenä, etteivät erilaiset hämärät kaapeli- tai putkirikot vielä vähään aikaan lopu Itämereltä.

– Meidän on varmistettava, että meillä on käytössä kaikki tarvittavat työkalut kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi, Lindtman vaatii. Pakotteita kiertävän varjolaivastonkin toimintaan pitää puuttua kovalla kädellä.

Demaripuolueiden viime vuonna perustama turvallisuuskomitea kokoontui nyt toisen kerran. Komiteaa johtavat Suomen ja Ruotsin demarien puheenjohtajat, ja jäseninä on myös turvallisuusasioihin perehtyneitä kansanedustajia sekä puolueiden puoluesihteerit.

